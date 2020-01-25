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世界只有9國榮譽出品：重型魚雷價格驚人　比巡弋飛彈貴10倍

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▲▼Mk-48 ADCAP先進重型魚雷。（圖／翻攝自seaforces.org）

▲重型魚雷的造價比巡弋飛彈還貴，圖為美軍Mk-48 ADCAP先進重型魚雷。（圖／翻攝自seaforces.org）

記者林彥臣／綜合報導

一個國家是否能夠自主研發生產飛彈，可能是被視為是軍工產業是發達的指標，但是很多人可能忽略了自主研發重型魚雷的能力，其實才是真正強大的軍工產業能力，全世界能生產重型魚雷的國家其實寥寥可數，只有9個國家具備這項能力，比起能夠自主研發飛彈的國家要少了許多。

根據大陸軍事科普作家「科羅廖夫」分析指出，目前世界上能夠自主研發重型魚雷的國家，只有美、中、俄、英、法、德、義、日、瑞典，雖然重型魚雷看起來其貌不揚，性能數據也不亮眼，例如美海軍最先進的MK-48型533毫米自動制導重型魚雷長度接近6公尺，重量約為1582公斤，但是射程只有46公里。相同體重、長度的反艦巡弋飛彈，射程遠超過300公里。

但是對於海軍艦艇來說，同樣都要遭受攻擊，它們寧可遇到反艦飛彈，也不想遇到重型魚雷，重型魚雷在水中爆炸後引起的氣泡脈動現象令10萬噸級的航母都有所畏懼。

重型魚雷的製造技術非常複雜，能夠研發製造的國家很少，加上作戰價值高，殺傷能力也很驚人，這些因素疊加在一起使得先進重型魚雷的造價始終居高不下，仍以美國的MK-48型重型魚雷為例，1972年最先量產的MK-48-1型魚雷，單枚價格為50萬美元。此後的衍生型號價格也是一路水漲船高，48-4型98萬美元，48-ADCAP型在90年代初為284萬美元。到了90年代末期，一枚最新型的MK-48 MOD5型重型魚雷的價格就已經達到350萬美元。如今考慮到通貨膨脹、技術更新換代等因素，價格更是水漲船高，20年過去了，價格已經在500～600萬美元一枚。

而且值得注意的是，因為技術複雜，重型魚雷的研發周期很長、研發費用也非常驚人。當初美國研製MK-48型重型魚雷時，整個項目總投資費用高達67億美元，這還是1970～80年代的67億美元，如果將這些費用平攤到每枚MK-48型重型魚雷的頭上，它們的造價還要上漲。

日本海自艦艇上大量使用裝備的89式重型魚雷是在MK-48 MOD5型重型魚雷基礎上研發的，儘管是仿製現成魚雷，不需要太多前期投入，零部件也是國產製造的，但是它的單枚造價仍高達2億日元（約合新台幣5500萬）。

所以，先進重型魚雷往往比常見的飛彈更貴，各國海軍在日常訓練時，都非常吝嗇，不會輕易動用真正的魚雷也就是所謂的「戰雷」進行訓練，而是會使用可重複使用的「操雷」。

▲▼戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。（圖／翻攝自維基百科）

▲戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。（圖／翻攝自維基百科）

造價最高的重型魚雷單價高達500~600萬美元，比起反艦飛彈和巡弋飛彈貴得多，例如美國戰斧巡航飛彈，從80年代開始至今的總共採購量，已經超過了9000枚，目前已累計生產6800枚，每年要補充生產200枚，最新的戰斧巡弋飛彈改進了衛星定位GPS等更廉價制導方式，單價有了明顯降低，早期的戰斧式飛彈為價格140萬美元，最新改進型降為60萬美元。由此可見，一枚重型魚雷的單價是巡弋飛彈的10倍！

儘管重型魚雷的造價驚人，帶是與最新的艦對空飛彈相比，還是小巫見大巫，美製ESSM RIM-162「改進型海麻雀」艦對空飛彈，在2019年採購的30枚單價為148萬美元。美國神盾艦上最常使用的艦對空飛彈「標-2飛彈」一枚只要124萬美元，但更新更強的「標-6飛彈」，造價超過了410萬美元一枚。

▲美軍費茲傑羅號發射標準三型飛彈。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美軍費茲傑羅號發射標準3型飛彈。（圖／翻攝自美國海軍官網）

而具備攔截彈道飛彈的「標-3」系列飛彈，明顯更貴，最初的採購單價高達1451萬美元，這是一種三級火箭固體燃料導彈，最大射高超過160公里，最新「標-3」更是天價，日本海上自衛隊在2018年採購的4枚標準3 Block IIA飛彈，單價高達3300萬美元。而美國自用的採購價格也要將近2000萬美元1枚。

在2018年美國同意對台灣的軍售案當中，內容就包括了「MK48重型魚雷」，旅居美國的台灣軍事作家梅復興就曾經評論表示，美國售我Mk 48魚雷主要著眼於攻擊水面目標，反制來犯共軍艦隊。而該系列戰雷對水面艦也確實甚具威力，曾在演習中多次單枚擊沉包括直升機登陸艦（滿載排水量18,000餘噸）等大型靶艦。

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