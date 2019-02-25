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洛馬宣傳片直擊印度心房　推銷F-21模擬擊落中國殲-10

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▲▼印度F-21戰機。（圖／翻攝自Lockheed Martin youtube）

▲洛馬為印度打造的F-21戰機。（圖／翻攝自Lockheed Martin youtube，下同。）

軍武中心／綜合報導

爭取印度總價150億美元（約新台幣4640億）的超級大訂單，美國洛克希德‧馬丁公司（Lockheed Martin）為其量身打造F-21新型戰機，不僅喊出該機可在印度製造外，公布的宣傳短片中更模擬將中國殲-10戰機一一擊落，期望能擄獲印度空軍芳心。

F-21是由洛克希德‧馬丁與印度塔塔先進系統公司（Tata Advanced Systems）合作研製，其實就是F-16的升級版本，擁有可伸縮軟管加油探頭的保形油箱、增大推力的新發動機，並能夠同時掛載10枚空空導彈、2個副油箱和2個吊艙。同時該機座艙還有和F-35類似的大尺寸觸控面板，洛克希德特別喊出「印度製造」與「印度通往F-35之路」口號爭取青睞。

洛克希德‧馬丁航空公司（Lockheed Martin Aeronautics）策略與商業發展部門副總經理拉爾（Vivek Lall）強調，F-21戰機的配置是為了滿足印度空軍獨特的需求，全新名稱突顯出該公司履行提供先進戰機給印度空軍的承諾，也提供工業製造機會給印度，加速美印兩國之間在先進科技上更緊密的合作。

▲▼洛克希德‧馬丁公司（Lockheed Martin）為印度量身打造的F-21宣傳片中，模擬擊落中國殲-10戰機。（圖／翻攝自Lockheed Martin YouTube）

▲F-21宣傳片出現模擬擊落中國殲-10戰機畫面。

此外，洛克希德近期推出的宣傳短片更直擊印度空軍心房，可以看見片中的F-21滿掛彈藥升空，將紅色的「敵機」殺個片甲不留。《新浪軍事》發現，該假想敵戰機的輪廓，中距耦合鴨式布局、腹部進氣道、垂尾以及腹鰭，各項特徵就跟解放軍的殲-10如出一轍

文章進一步指出，拿殲-10當假想敵機，這意思就很明顯了。殲-10是印度空軍的宿敵，同時也是巴基斯坦空軍最有可能獲得的新型戰機之一，其中最新的殲-10B/C改進型已經參加中巴空軍的聯合演習，深受巴方好評。如此一來，F-21就很可能在未來戰場上遭遇殲-10。

▼ 解放軍殲-10戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼ 殲-10戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

事實上多年以來，印度一直計畫能汰換大量俄製舊戰機，截至2018年，該國空軍還有244架米格-21、84架米格-27。2011年印度提出「中型多用途戰機」的汰換舊機計劃，預計耗資110億美元採購126架新戰機，並在隔年由法國飆風（Rafale）戰機得標。但由於價格問題，最後只採購36架，使得印度空軍仍約有100架戰機的缺口。

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