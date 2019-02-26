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烏克蘭腐敗「敏感科技」外流　南方設計局助中國「探月」大躍進

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▲▼嫦娥四號月球車外觀設計構型。（圖／CFP）

▲嫦娥四號月球車外觀設計構型。中國的探月計畫，很大一部分是依靠烏克蘭的幫助。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

根據烏克蘭媒體報導，烏克蘭正在對中國的探月計畫提供幫助，包括火箭發動機以及其他太空科技的必要技術，而且由於烏克蘭中央政府的腐敗，許多烏克蘭企業直接繞開政府監管，直接對中國出售相關的尖端與敏感技術。

自從蘇聯解體後，烏克蘭掌握了前蘇聯的航空與太空等許多尖端科技，由於俄羅斯的處處提防中國，使得烏克蘭成為中國取得尖端技術的最好選擇。

烏克蘭主要媒體「24頻道」報導，烏克蘭專家為中國的長征運載火箭開發了發動機，按照中國要求，烏克蘭也為中國設計開發了大量的火箭其他零部件。

烏克蘭與中國主要合作的企業是「南方設計局」，這家前蘇聯關鍵國防和太空企業在過去的幾十年中曾研發了大量的各種洲際彈道飛彈，中程導彈和許多太空載具，能搭載在火車上的重型洲際彈道飛彈系統也由這家企業研製。

「南方設計局」在自己的臉書上說，透過影片展示了與中國合作共同開發月球的一些新成果，包括太空貨運飛船系統，以及在月球設立定居點的計劃等。烏克蘭媒體說，「南方設計局」曾為中國複製生產了蘇聯登月艙的發動機，這家企業還計劃把新開發的登月艙動力裝置設計資料轉交中國。

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲遼寧艦。（圖／CFP）

烏克蘭與中國在太空與國防科技的合作由來已久，中國的第一艘航母遼寧號就是從烏克蘭購得，由於俄羅斯不向中國提供航母艦載戰鬥機技術，後來也轉向烏克蘭尋求協助，從烏克蘭獲得了前蘇聯的樣機後，在這個基礎上研發了自己的艦載機。

《華盛頓郵報》於2018年8月報導，中國的JL-10教練機完成了在航空母艦上的首次著陸，因為烏克蘭廠商對中國提供了發動機技術。

烏克蘭媒體《基輔郵報》報導，一位不願意透露姓名的美國五角大廈官員訪問烏克蘭時對於中國投資烏克蘭發出警告，北京方面希望透過進口相關國防產品或技術，進行逆向工程。

烏克蘭媒體指出，包括「南方設計局」在內的許多企業，「有時會繞開官方主管」，這些企業的專家、領導人和高級主管為了獲得豐厚收入，甚至不簽署正式的合約就向中國出售一些敏感、關鍵的尖端科技。

有批評人士指出，烏克蘭中央政府的行政管理軟弱，使得涉及尖端和敏感科技的出口監管不嚴，而腐敗更為中國輕易從烏克蘭獲得尖端科技打開了大門。

▲川普曾公開暗指從中國來的學生幾乎都是間諜。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中矛盾升高，烏克蘭可能必須因此評估向中國輸出敏感科技對國家利益造成的損失。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭媒體警告，由於美中之間矛盾升級，而美國又是烏克蘭最主要的盟友，烏克蘭繼續大量向中國提供尖端敏感科技，未來可能使烏克蘭與美國的關係受到負面影響，烏克蘭的國家利益也將遭受損失。

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關鍵字：烏克蘭,南方設計局,太空,探月計畫,腐敗,軍武,國際軍武

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