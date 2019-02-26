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遼寧艦離開大連船廠　可能返回青島「準備參加海軍70週年閱艦式」

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▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲遼寧艦。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

遼寧號航空母艦歷經大約9個月的升級改造工程，24日在數艘拖船的協助下駛離大連造船廠。根據外媒報導，該艦可能是要返回青島母港，準備參加4月舉行的閲艦式。值得一提的是，碼頭上還掛有「熱烈歡送遼寧艦踏上新征程」的橫幅，斗大標題格外引人矚目。

外媒提到，遼寧艦在數艘拖輪的輔助下離開大連造船廠，這是該艦返廠升級改造後的第二次海試；等到海試結束後，遼寧艦或將前往青島母港，並為今年4月的解放軍海軍建軍70週年紀念活動進行準備。

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

報導還稱，遼寧海事局於2月22日發布遼航警0030號警告，禁止其他船隻於2月24日8時至3月5日18時駛入黃海四點連線海域。上述海域正是遼寧艦完成升級改造後執行首次試航任務行動的區域，後者將在期限內於禁航海域執行軍事任務。

從現場照片可以看到，碼頭上掛有「熱烈歡送遼寧艦踏上新征程」的橫幅。由於遼寧艦曾在2014年中期返回大連造船廠進行4個月的例行維護，若以此基準再按照橫幅字面上的意思推測，此輪的升級改造工程似乎已經告一段落，時間則是9個月左右。

根據此前報導，遼寧艦於今年1月21日至27日出海進行為期一週的海試，隨後返回大連造船廠。返廠後的遼寧艦對艦面設備進行諸多改進調整，並且重新噴塗艦面的標線，還改裝尺寸更大的航空艦橋，更在艦島高處塗裝舷號「16」。

▼遼寧艦曾與大陸首艘國產航母同框出現。

▲▼今年7月，遼寧艦與國產航母也曾同框出現。（圖／CFP）

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關鍵字：遼寧艦,航母,解放軍,大連造船廠,閱艦式,海試,大陸軍武,軍武

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