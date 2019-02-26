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印度12架幻象2000越境炸巴基斯坦　報復喀什米爾自爆案

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f-16戰機(圖／達志影像／美聯社）

▲印度26日清晨空襲巴基斯坦，巴國軍方派出F-16戰機應戰。示意圖。(圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

巴基斯坦軍方發言人加福爾（Asif Ghafoor）今日指控，印度軍機越過邊境至巴國領空發動空襲，所幸巴國空軍「迅速有效回擊」，無人傷亡。印度當局則宣稱，此次行動目的為摧毀巴國領地上的「穆罕默德軍營」。本起事件也更激增了兩國2月中襲擊事件後的緊張情勢。

據BBC報導，加福爾26日在推特上發文指控，印方軍機清晨時違法跨越邊境線約3-4英里左右，隨後在開伯爾-普赫圖赫瓦省的的巴拉科特鎮（Balakot）進行空襲，巴國空軍F-16戰機則是予以攔截，但印度軍機在對戰前就已飛離。

加福爾公布4張被炸地的照片表示，所幸所有炸彈都偏離既定目標，無人傷亡，也未造成基礎建設損毀。

這是2月以來以來，印巴兩國再度發生衝突。14日時印屬客什米爾一輛軍車遭到自爆攻擊，造成44名印度武警死亡，兇手便是「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）。印度指稱該組織受到巴基斯坦支持，雖然巴國對此否認有參與，卻已種下了26日印度空襲的種子。

▲▼印度,空襲,喀什米爾,巴基斯坦,印巴衝突。（圖／路透）

▲▼遭炸的巴拉科特地區面目瘡夷。（圖／路透）

▲▼印度,空襲,喀什米爾,巴基斯坦,印巴衝突。（圖／路透）

印度當局於中午前證實了空襲行動，並指稱此次共出動12架幻象-000戰鬥機，於拂曉時分成3隊，對穆扎法拉巴德（Muzaffarabad ）、查科提（Chakoti）及巴拉科特（Balakot）等「穆罕默德軍基地」空襲，成攻擊殺「超過300名穆罕默德軍」。印媒與社群媒體也紛紛對此冠以「#手術刀攻擊2.0」（#SurgicalStrike2.0）之名，慶祝復仇勝利。

「手術刀空襲」也是繼1971年第三次印巴戰爭以來，印度戰機首度闖入巴國領空襲擊，使得雙方對立形勢加劇，目前兩國都已緊急啟動邊境戒備，戰火一觸即發。

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