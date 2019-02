印度12架幻象2000越境炸巴基斯坦　報復喀什米爾自爆案

▲印度26日清晨空襲巴基斯坦,巴國軍方派出F-16戰機應戰。示意圖。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者陳妙津/綜合報導

巴基斯坦軍方發言人加福爾(Asif Ghafoor)今日指控,印度軍機越過邊境至巴國領空發動空襲,所幸巴國空軍「迅速有效回擊」,無人傷亡。印度當局則宣稱,此次行動目的為摧毀巴國領地上的「穆罕默德軍營」。本起事件也更激增了兩國2月中襲擊事件後的緊張情勢。

據BBC報導,加福爾26日在推特上發文指控,印方軍機清晨時違法跨越邊境線約3-4英里左右,隨後在開伯爾-普赫圖赫瓦省的的巴拉科特鎮(Balakot)進行空襲,巴國空軍F-16戰機則是予以攔截,但印度軍機在對戰前就已飛離。

Indian aircrafts’ intrusion across LOC in Muzafarabad Sector within AJ&K was 3-4 miles.Under forced hasty withdrawal aircrafts released payload which had free fall in open area. No infrastructure got hit, no casualties. Technical details and other important information to follow.