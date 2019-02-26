印度12架幻象2000越境炸巴基斯坦　報復喀什米爾自爆案

▲印度26日清晨空襲巴基斯坦，巴國軍方派出F-16戰機應戰。示意圖。(圖／達志影像／美聯社）
實習記者陳妙津／綜合報導
巴基斯坦軍方發言人加福爾（Asif Ghafoor）今日指控，印度軍機越過邊境至巴國領空發動空襲，所幸巴國空軍「迅速有效回擊」，無人傷亡。印度當局則宣稱，此次行動目的為摧毀巴國領地上的「穆罕默德軍營」。本起事件也更激增了兩國2月中襲擊事件後的緊張情勢。
據BBC報導，加福爾26日在推特上發文指控，印方軍機清晨時違法跨越邊境線約3-4英里左右，隨後在開伯爾-普赫圖赫瓦省的的巴拉科特鎮（Balakot）進行空襲，巴國空軍F-16戰機則是予以攔截，但印度軍機在對戰前就已飛離。
Indian aircrafts’ intrusion across LOC in Muzafarabad Sector within AJ&K was 3-4 miles.Under forced hasty withdrawal aircrafts released payload which had free fall in open area. No infrastructure got hit, no casualties. Technical details and other important information to follow.— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 2019年2月26日
加福爾公布4張被炸地的照片表示，所幸所有炸彈都偏離既定目標，無人傷亡，也未造成基礎建設損毀。
Payload of hastily escaping Indian aircrafts fell in open. pic.twitter.com/8drYtNGMsm— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 2019年2月26日
這是2月以來以來，印巴兩國再度發生衝突。14日時印屬客什米爾一輛軍車遭到自爆攻擊，造成44名印度武警死亡，兇手便是「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）。印度指稱該組織受到巴基斯坦支持，雖然巴國對此否認有參與，卻已種下了26日印度空襲的種子。
▲▼遭炸的巴拉科特地區面目瘡夷。（圖／路透）
印度當局於中午前證實了空襲行動，並指稱此次共出動12架幻象-000戰鬥機，於拂曉時分成3隊，對穆扎法拉巴德（Muzaffarabad ）、查科提（Chakoti）及巴拉科特（Balakot）等「穆罕默德軍基地」空襲，成攻擊殺「超過300名穆罕默德軍」。印媒與社群媒體也紛紛對此冠以「#手術刀攻擊2.0」（#SurgicalStrike2.0）之名，慶祝復仇勝利。
「手術刀空襲」也是繼1971年第三次印巴戰爭以來，印度戰機首度闖入巴國領空襲擊，使得雙方對立形勢加劇，目前兩國都已緊急啟動邊境戒備，戰火一觸即發。