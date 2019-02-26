陸製航母5度測試　李杰：有望海軍節出現「雙航母」

▲陸產航母第5度測試。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

可能將被命名為「山東號」的大陸首艘自製航空母艦距上次海測47日後，在23日下午進行第5度測試。軍事專家李杰表示，首艘國產航母建造已進入尾聲，若進程順利，有望在4月23日中國海軍節前服役，使大陸晉升「雙航母」國家。

綜合陸媒報導，23日下午航母主機啟動，甲板再次清空，船上廣播不斷、大批海軍進行演練，檢視艦載武器。同時艦島桅杆也升起象徵字母「F」的海試信號旗，象徵即將開啟的第五次試航。

航母甲板上開始畫上航跡標示線，而航跡線代表著引導艦載機著艦的重要標誌，能否在航母上進行艦載機起降，是航母戰鬥力的重要指標，塗刷航跡線意味不久後的海試，將進行艦載機在甲板上的起降訓練。

陸媒表示，雖然首艘國產航母是以「遼寧鑑」為藍圖進行研製的，內部設備卻極有可能以最新國產設備進行改裝，象徵國產航母的「脫胎換骨」；大陸沒有航母設計圖，原先也沒有航母製造經驗，首艘自製航母的誕生，顯示大陸已具備自主設計與製造的能力。

軍事專家李傑說明，衡量一個「航母國家」的硬性標準並非「有沒有」航母，而是擁有「多少」航母。他說，目前自製航母的相關工作已接近完成，如果進程順利，將有望在4月份閱艦儀式上正式服役，讓大陸成為「雙航母」國家。