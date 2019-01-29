解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

▲中國軍媒透露蘇-35與海軍艦艇進行對抗，暗示其已具備反艦能力。（圖／翻攝自解放軍報，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國自俄羅斯引進首批4架蘇-35在2016年12月25日飛抵後，近一年多的時間裡陸續進行巡航南海及繞台行動。近日解放軍官方報導更透露，該款被稱為「超級側衛」的先進戰機，已深度參與多兵種的體系化訓練，並且具備反艦能力。

《解放軍報》報導，南部戰區空軍航空兵某旅2019年度首場跨晝夜訓練於1月5日開啟。去年春節前夕，該旅蘇-35飛赴南海參加聯合戰鬥巡航，當時戰機在該旅本場首飛還不到一年；此後，飛行員又駕機執行繞島巡航等重大任務。資料顯示，解放軍在2018年5月首次派遣蘇-35與轟-6K編隊飛越巴士海峽，實現「繞島巡航模式的新突破，被視為中國空軍體系作戰能力提升的重要標誌。

報導強調，該旅在改裝之初為有效縮短訓練周期，自主編修改裝訓練教材，打造技術與戰術深度融合的訓練教學法，將實戰背景體現到每一次升空，將戰術意圖融入每一個動作。同時，運用聯合訓練平台和資源，多次與異型機、地導部隊、雷達部隊和海軍艦艇開展空對空、空對地和空對海對抗訓練，有效提升體系作戰能力。

▲蘇-35戰機與異型戰機開展編隊飛行訓練。

上述內容被外界視為官洩了幾項蘇-35服役現況。首先，報導中配發蘇-35與轟-6K轟炸機編隊巡航的照片，而配發的文字為「蘇-35戰機與異型戰機開展編隊飛行訓練」。結合過去中國軍方訊息來看，與蘇-35聯合訓練的「異型戰機」除了轟-6K外，還包含蘇-30戰機等。

接著內容又提及該旅與海軍艦艇進行對抗訓練，表明蘇-35已參與到與反艦有關的演訓中。此外，《央視》也在去年年底透露，蘇-35在跨晝夜飛行演練中，將晝夜間空中加油能力考列為重點項目，依靠同樣具備空中加油能力的蘇-30（充當蘇-35教練機）的帶飛適應，在不到一個月的時間內，首批飛行員都通過考核。

資料顯示，蘇-35是俄羅斯蘇霍伊設計局在蘇-27戰鬥機的基礎上進行深度改進的單座雙發、超機動性多用途戰鬥機，其機長約22米，翼展約15米，最大起飛重量3萬4500公斤，裝備兩台AL-35FM加力渦扇發動機，最大飛行速度可達2.25馬赫，具備一定程度的超音速巡航能力。此外，蘇-35有12個火力外掛點，最多可搭載8噸導彈，能執行對地、反艦、空戰等多種任務。

中俄雙方是在2015年11月簽定了採購24架蘇-35戰機的協議，除戰機之外，合約還包含地面增援裝備和備用發動機的供給，所有交易將於2020年完成，總架估計不低於20億元。據了解，24架蘇-35是要在3年內完成交付，而首批4架戰機於2016年底交付，2017年第二批10架蘇-35也抵達中國。至於最後一批的10架戰機原先預計在2018年完成交付，但《塔斯社》曾獲得俄方官員透露，最後6架仍尚未交付，可能會延後到2019年初完成。對此，中俄雙方皆未發布正式的官方說法。