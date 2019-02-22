　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

殲-10B實際戰力首度公開　1架對抗4架蘇-27取4：0戰績

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼大陸網友流出在2016年空戰對抗中，1架殲-10B在對抗4架蘇-27取得4:0戰績，甚至在體系支持下的防守作戰中，也可與F-35戰機相抗衡。（圖／翻攝自大陸網站）

▲大陸網友流出在2016年空戰對抗中，1架殲-10B在對抗4架蘇-27取得4：0戰績，據傳這是中國軍方首度曝光殲-10B實際作戰能力。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

中國空軍不斷釋出殲-10B/C、殲-16等國產三代半戰機列裝部隊訊息，這些戰機實際戰力如何備受關注。近日一名接近軍方的大陸網友揭露，2016年空戰對抗中，1架殲-10B在對抗4架蘇-27取得4：0戰績，甚至在體系支持下的防守作戰中，也可與F-35戰機相抗衡。

一位名為「霧霾是致癌物」的網友聲稱，自己過去曾在軍方人員陪同下參觀殲10B作戰部隊的情況，並帶來該款戰機的戰果及軍方評價。而秀出的照片顯示，殲-10B能夠有效對抗中國周邊三代半戰機，甚至在體系對抗的防守中，可與美國最先進的F-35隱身戰機相抗衡。在2016年舉行的殲-10與蘇-27的對抗空戰中，1架殲-10B面對4架蘇-27，先敵發現，先敵開火，取得4比0戰績。

據了解，這是解放軍空軍首次披露的殲-10B的實際作戰能力，同時也證實做為早期三代機的蘇-27確實「老了」。事實上，蘇-27航空電子系統一直是該機薄弱環節，配備的NO01E機械掃描雷達採用較為落後的卡塞格倫天線，不僅探測距離受到限制，抗電子干擾能力較差。此外，該機座艙也以指針式儀表為主，通信/數據鏈系統也較落後，飛行員態勢感覺能力差，電子戰系統性能也不高，這些都影響飛機空戰能力。

▼解放軍西部戰區「霧都雄鷹」旅已在2018年8月送走最後一架蘇-27戰機，全員換裝新型殲-16。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲▼解放軍西部戰區「霧都雄鷹」旅2018年8月送走最後一架蘇-27戰機，全員換裝新型殲-16。（圖／翻攝自新浪軍事）

相較之下，殲-10B採用中國新一代航空電子系統，系統基於高速數據總線，實現了信息統一處理和顯示，座艙要用玻璃化座艙，人機界面優秀，飛行員能夠方便獲取空情信息；最值得注意的是，機載雷達換裝國產無源相控陣雷達，實現電子掃描，整體性能明顯優於NO01E雷達。從上述訊息來看，殲-10B狂壓蘇-27的結果其實並不讓人意外。

大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」也指出，從近年中國空軍「金頭盔」對抗來看，蘇-27SK面對殲-10A有勝有負，但是面對泰國皇家空軍的JAS-39戰機就明顯處於下風，如今又被殲-10B碾壓，突出顯現航空電子系統落後對戰鬥機作戰能力的影響。此外，即便過去蘇-27戰機以近距格鬥性能聞名，掛載當時最先進的R-73近距格鬥空空導彈，但現在這種導彈在殲-10B配備的PL-10（霹靂-10）紅外成像制導空空導彈面前已經完全不夠看

這是大陸至今第一張能看到細節的霹靂-10空空導彈照片。（圖／翻攝自大陸網站）

▲霹靂-10空空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

霹靂-10導彈可說是中國自製的近距格鬥「王牌武器」，該飛彈具備極佳的超機動格鬥能力，有著大形的中部矩形彈翼，採用尾翼實現氣動配平，配備矢量推力火箭發動機。這一氣動布局在超機動格鬥條件下，升力很大，從而形成足夠的控制力，全向光電制導頭確保霹靂-10能夠攻擊側方的目標，實現全向攻擊能力。陸媒認為，霹靂-10的性能並不在美國AIM-9X之下，已達世界頂尖水平。

至於照片披露殲-10B能夠與美軍隱身戰機F-35抗衡訊息，外界普遍認為這需要有條件的，也就是所謂的體系作戰，必須有地基米波反隱身雷達、天基衛星、預警機、電子干擾機，甚至殲-20前出掩護的配合，才能立足中國國土防空與F-35對抗。

▼中國殲-10B戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

中國殲-10B戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

ET快訊
快訊／蘆洲醉母扯男童頭撞地板　鄉民夜衝現場
蘆洲酒鬼媽抓兒頭撞地！直播破2萬人　警步槍到場

關鍵字：殲-10B,蘇-27,F-35,PL-10,霹靂-10,解放軍,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

火箭軍官微上線秀震撼一發　公布台海危機東風-15發射照

火箭軍官微上線秀震撼一發　公布台海危機東風-15發射照

缺乏夠力轟炸機攜帶投放　中國版炸彈之母體型遠小美俄

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

殲-20進駐蕪湖作戰逼第二島鏈　北部戰區成下個裝備單位

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

複製002型電子設備　遼寧艦歸隊首要任務恢復殲-15訓練

保護同袍失去雙眼雙臂　中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

「光輝戰機」亮相印度航空展　陸軍司令親自試飛

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

快加油！下周油價估大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

宋慧喬爆婚變...「婚戒拔了」　網狂翻IG揪證據：他們沒離婚！

「光輝戰機」亮相印度航空展　陸軍司令親自試飛

殲-10B實際戰力首度公開　1架對抗4架蘇-27取4：0戰績

海龍儲訓滲透暨山地戰技鑑測　發揮特戰隱密奇襲戰力　

提升整體國防軍備效能　401廠期許持續研發創新

售中國S-400導彈遇風暴受損　俄方坦承：正趕工製作交付下一批

影／兩岸開戰　蘇貞昌引邱吉爾：戰海灘戰街道戰山上，絕不投降

解放軍34天南海大練兵　實測海、空、火箭軍聯合部隊指揮能力

美軍登2400公尺雪山軍演　學著習慣「南北韓非軍事區」低溫

全球最大12千瓦車載空調！　陸「VN-50」步兵戰車賣進中東防展

火箭軍官微上線秀震撼一發　公布台海危機東風-15發射照

杜拜女網賽／謝淑薇、詹家姐妹4強碰頭　上演世紀對決

《陰屍路》創收視新低！　收視率與上季相比降低40%

秒殺！馬查多教士球衣被掃光　球團暫時停售商品

陸化妝品公司盜肖像…林志玲怒告！法院判官司勝訴確定

平均每天被騙1億！日本首都圈詐騙案件再攀高　嫌犯4成以上未滿18歲

「光輝戰機」亮相印度航空展　陸軍司令親自試飛

火箭少女素顏打回原形！賴美雲被酸爆整型　親自公開「變化過程」反狂圈飯

「穎迷」丹麥名將看好山口茜全英奪冠：戴資穎需破大賽魔咒

小S摔車臉著地…老公秒拍照！　背後原因讓全車笑翻

搭國內線持行動裝置報到登機　 7/1起全台機場都能暢通了！

代民消災！台東天官堂元宵遶境　七爺「吃炮」火燒衣眾人急滅火

軍武熱門新聞

影／兩岸開戰　蘇貞昌：戰街道戰..

俄坦承：售中S-400導彈遇風..

1架殲-10B抗4架蘇-27取..

解放軍34天南海練兵　測聯合部..

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

海上鐵堡「烏坵」見證百年軍事史

模擬北韓低溫！美軍登上雪山軍演

陸軍空訓中心夜間跳傘

401廠持續提升整體國防軍備效..

海龍儲訓滲透暨山地戰技鑑測

疑似2架矢量版梟龍展示落葉飄

火箭軍公布台海危機東風15發射..

PHL-03火箭炮10分鐘毀一..

更多熱門

相關新聞

俄坦承：售中S-400導彈遇風暴受損

俄羅斯技術集團（Rostec）首席執行官切梅佐夫（Sergey Chemezov）近日坦承，原本預計要交付給中國的首批S-400防空導彈，運送途中在英吉利海峽遭遇強烈風暴，導致這批導彈受損，俄方也已將其摧毀，並趕工製作，在近期內會向中國交付新貨。

解放軍34天南海練兵　測聯合部隊指揮能力

模擬北韓低溫！美軍登上雪山軍演

火箭軍公布台海危機東風15發射照

暗助沙烏地發展核武　川普女婿被爆牽線

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

準備被喜帖炸！3大星座最容易閃婚

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

內湖90歲老翁遭輾斃　26歲駕駛坐路邊懊悔

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

小11歲嫩夫爆偷吃！女神吐心聲：我太笨了

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面