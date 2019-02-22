殲-10B實際戰力首度公開　1架對抗4架蘇-27取4：0戰績

▲大陸網友流出在2016年空戰對抗中，1架殲-10B在對抗4架蘇-27取得4：0戰績，據傳這是中國軍方首度曝光殲-10B實際作戰能力。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

中國空軍不斷釋出殲-10B/C、殲-16等國產三代半戰機列裝部隊訊息，這些戰機實際戰力如何備受關注。近日一名接近軍方的大陸網友揭露，2016年空戰對抗中，1架殲-10B在對抗4架蘇-27取得4：0戰績，甚至在體系支持下的防守作戰中，也可與F-35戰機相抗衡。

一位名為「霧霾是致癌物」的網友聲稱，自己過去曾在軍方人員陪同下參觀殲10B作戰部隊的情況，並帶來該款戰機的戰果及軍方評價。而秀出的照片顯示，殲-10B能夠有效對抗中國周邊三代半戰機，甚至在體系對抗的防守中，可與美國最先進的F-35隱身戰機相抗衡。在2016年舉行的殲-10與蘇-27的對抗空戰中，1架殲-10B面對4架蘇-27，先敵發現，先敵開火，取得4比0戰績。

據了解，這是解放軍空軍首次披露的殲-10B的實際作戰能力，同時也證實做為早期三代機的蘇-27確實「老了」。事實上，蘇-27航空電子系統一直是該機薄弱環節，配備的NO01E機械掃描雷達採用較為落後的卡塞格倫天線，不僅探測距離受到限制，抗電子干擾能力較差。此外，該機座艙也以指針式儀表為主，通信/數據鏈系統也較落後，飛行員態勢感覺能力差，電子戰系統性能也不高，這些都影響飛機空戰能力。

▼解放軍西部戰區「霧都雄鷹」旅已在2018年8月送走最後一架蘇-27戰機，全員換裝新型殲-16。（圖／翻攝自新浪軍事）

相較之下，殲-10B採用中國新一代航空電子系統，系統基於高速數據總線，實現了信息統一處理和顯示，座艙要用玻璃化座艙，人機界面優秀，飛行員能夠方便獲取空情信息；最值得注意的是，機載雷達換裝國產無源相控陣雷達，實現電子掃描，整體性能明顯優於NO01E雷達。從上述訊息來看，殲-10B狂壓蘇-27的結果其實並不讓人意外。

大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」也指出，從近年中國空軍「金頭盔」對抗來看，蘇-27SK面對殲-10A有勝有負，但是面對泰國皇家空軍的JAS-39戰機就明顯處於下風，如今又被殲-10B碾壓，突出顯現航空電子系統落後對戰鬥機作戰能力的影響。此外，即便過去蘇-27戰機以近距格鬥性能聞名，掛載當時最先進的R-73近距格鬥空空導彈，但現在這種導彈在殲-10B配備的PL-10（霹靂-10）紅外成像制導空空導彈面前已經完全不夠看。

▲霹靂-10空空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

霹靂-10導彈可說是中國自製的近距格鬥「王牌武器」，該飛彈具備極佳的超機動格鬥能力，有著大形的中部矩形彈翼，採用尾翼實現氣動配平，配備矢量推力火箭發動機。這一氣動布局在超機動格鬥條件下，升力很大，從而形成足夠的控制力，全向光電制導頭確保霹靂-10能夠攻擊側方的目標，實現全向攻擊能力。陸媒認為，霹靂-10的性能並不在美國AIM-9X之下，已達世界頂尖水平。

至於照片披露殲-10B能夠與美軍隱身戰機F-35抗衡訊息，外界普遍認為這需要有條件的，也就是所謂的體系作戰，必須有地基米波反隱身雷達、天基衛星、預警機、電子干擾機，甚至殲-20前出掩護的配合，才能立足中國國土防空與F-35對抗。

▼中國殲-10B戰機。（圖／翻攝自中國軍網）