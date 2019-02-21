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火箭軍官微上線秀震撼一發　公布台海危機東風-15發射照

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▲▼火箭軍官方微博罕見公開1995年正值第三次台海危機時，一枚東風-15導彈正在夜間點火升空照片。（圖／翻攝自「中國火箭軍」官微）

▲火箭軍官方微博罕見公開1995年東風-15夜間點火升空照片。（圖／翻攝自「中國火箭軍」官微）

軍武中心／綜合報導

呼應中共中央軍委主席習近平年初喊出「做好軍事鬥爭準備」口號，火箭軍官方微博首度開通後，在20日公開一張台海危機時期進行發射東風-15彈道導彈照片，針對性十足。東風-15是一款公路機動短程飛彈，其最大射程約600公里，1995年7月至1996年3月爆發第三次台海危機，解放軍當時共向台灣周邊島嶼發射至少10枚該型導彈

「中國火箭軍」官微在介紹這支核常兼備的戰略導彈部隊時，搭配公布一枚東風-15導彈正在夜間點火升空照片，並且寫道「1995年夏，6枚新型導彈氣吞東海，威鎮寰宇」。結合過去的公開資料顯示，此次火箭軍發布的照片與台海危機發射的6枚導彈相吻合

第三次台海危機期間，中國原二炮部隊（火箭軍前身）於1995年7月21日至28日進行導彈發射演習，目標指向台灣島彭佳嶼附近海域。7月21日淩晨1時，原二炮部隊從江西鉛山導彈基地發射2枚東風-15導彈；7月22日0時和2時，原二炮再射2枚東風-15；7月24日0時和2時，2枚東風-15再度升空。

接著1996年3月8日至3月25日，原二炮部隊再次進行導彈發射。期間，台灣於同年3月23日進行首次總統直選。據了解，中方當時為了對台灣第一次總統直選及李登輝訪美表示不滿，共計前前後後對富貴角北方70海哩處、基隆港外海30海哩處及高雄港外海30海哩處等地，發射至少10枚東風-15。

▼6枚豎起的東風-15近程彈道導彈，被喻為「台海快遞」。（圖／翻攝自央視）

大陸火箭軍官兵拜年，後方6枚豎起的東風-15近程彈道導彈，被視為未來解放軍攻台武器之一，被喻為「台海快遞」。（圖／翻攝自央視）

東風-15是中國第一種正式裝備的戰役戰術地對地彈道導彈，共有東風-15、東風-15A、東風-15B及東風-15C等4種型號，被大陸軍迷稱為「台海快遞」，其射程最遠約達600公里，攜帶500公斤左右的單一彈頭。2017年火箭軍首度曝光該型導彈的飛彈陣地照片，清晰可見可6輛飛彈發射車同時豎起。

陸媒曾指報導，東風-15B使用固體燃料發動機維護和作戰準備時間都被有效減少，能快速打擊、連續突擊、高效毀傷的能力，成為解放軍的近程點穴打擊「尖兵利器」。外傳在解放軍一場「防空導彈進行攔截彈道導彈的對抗演習」中，東風-15B展現出超強的突防打擊能力，兩次與俄羅斯S-300導彈直接較量，全都獲得勝利。

▼中國曝光東風-15飛彈陣地照片。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲▼解放軍東風-15短程飛彈。（圖／翻攝自《新浪軍事》）

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