缺乏夠力轟炸機攜帶投放　中國版炸彈之母體型遠小美俄

▲中國公開一架轟-6K疑似進行投擲「溫壓彈」試驗，現場煙霧瀰漫帶大範圍的紅色火焰，威力僅次於核武。（圖／翻攝自鼎盛軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國兵器工業集團在今年年初公開疑似一種溫壓彈的新型炸彈，陸媒宣稱其威力僅次於核武器，讓中國擁有類似於核武器可以摧毀敵方反抗意識的「大殺器」。但實際與美俄相比，這款「中國版炸彈之母」彈體卻明顯小於美俄的同類炸彈，最大主因出在沒有合適的載具可以進行投放。

從曝光的影片來看，解放軍這款新型炸彈幾乎完全占據轟-6K的整個彈艙，投擲後現場煙霧瀰漫帶大範圍的紅色火焰。彈體頭部除了具有4個突起的光學引信窗口之外，還有一根長長的金屬桿撞擊引信，尾部則有6片金屬尾翼用於穩定彈體。

據判斷，該款溫壓彈採取類似美國GBU-43/B炸彈的原理，利用高爆炸藥在爆炸過程中從周圍空氣中大量吸取氧氣，造成瞬間局部的真空缺氧的環境。而金屬長桿可作為接觸引信的一部分，保證彈體能在空中起爆以達到最大的殺傷範圍。

和美國GBU-43/B炸彈9.8噸相比，中國新型航空炸彈彈體較為細長，炸彈重量推測為1-3噸左右，明顯在體型和殺傷力上處於弱勢。《新浪軍事》分析，會造成如此的差異，最主要就是考慮到如何投放。「怎麽能夠把這些龐然大物，運送到敵人那邊可是一個大問題」，即便是解放軍現役最大的轟炸機轟-6k也只能夠攜帶一枚這種航空投放炸彈，若製造噸數更大的炸彈，那又該拿什麽去投放。

此外，就目前來看，這種大型航空炸彈的實戰效果其實並不是特別好。文章進一步指出，若要用這種需要投放的大型航彈去打擊敵人，需要轟炸機靠近投放，很難避開敵人的雷達偵查，「遠遠不如來一發導彈來的實際」，明顯這款溫壓彈更大的作用是在威懾敵人。

環球時報旗下公眾號也曾發布文章表示，作為一種「威力僅次於核武器」的溫壓彈，這種新武器的裝備將使得中國在面對對手時，擁有了另一種類似於核武器那樣可以「摧毀敵方反抗意識」的「大殺器」。

▼解放軍轟-6K轟炸機。（圖／翻攝自新華社）