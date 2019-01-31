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殲-20進駐蕪湖作戰逼第二島鏈　北部戰區成下個裝備單位

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▲▼大陸軍迷拍攝到殲-20進駐安徽蕪湖空軍基地。（圖／翻攝自大陸網站）

▲大陸軍迷拍攝到殲-20進駐安徽蕪湖空軍基地。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

中國首款隱身戰機殲-20日前被網友拍攝到進駐安徽蕪湖空軍基地，除了為制衡美軍在夏威夷部署B-2A轟炸機外，也可對台日廣大海域進行巡邏。同時按照解放軍公開第一個殲-20作戰單位具備作戰能力的訊息來看，意味第二個作戰單位已開始進入改裝與訓練階段外界預測應為保護最重要軍政中心的北部戰區

蕪湖空軍基地是解放軍第一個以實戰姿態進駐蘇-27的前沿基地，主要任務就是保證東南沿海的空中安全，這次首批2架殲-20的進駐將可對台灣以北、濟州島以南，包含沖繩在內的廣大海域進行巡邏。此外，最新的衛星照片還發現，蕪湖基地已修建26個新型機堡，將可駐紮一個標準空軍團機群，可能是專門供殲-20進駐所使用。

▼衛星圖顯示蕪湖基地修建26個新型機堡。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼軍迷拍下殲-20飛進蕪湖基地畫面。（圖／翻攝自Google Map）

值得注意的是，《央視》也配合宣傳駐守蕪湖基地的南部戰區空軍航空兵所屬旅旅長郝井文，外界猜測郝井文旅將是第一個裝備殲-20的戰鬥部隊。結合過去中國軍方多次披露殲-20正在攜手殲-16與殲-10C，打造最強空中突擊隊的宣傳畫面來看，郝井文旅可能編有3個團，即一個殲-20團、一個殲-16團以及一個殲-10C團，組成中國空中「踹門」、「破牆」和「擴大殺傷」的最強殺傷鏈。

▼殲-20、殲-16以及殲-10C三大解放軍空軍主力戰機同框。（圖／翻攝自「空軍發布」官方微博）

中國空軍罕見曝光空對空拍攝美照，殲-20、殲-16以及殲-10C三大主力戰機同框。（圖／翻攝自「空軍發布」官方微博）

面對外界對於殲-20「短腿」的質疑，去年年底中國也透過一段打上部分馬賽克影片，展示了該隱身戰機的內埋式空中加油管。陸媒指出，殲-20應採軟管式空中加油設備，其空中加油管被塗有隱身塗料的蓋板遮擋，類似於美國海軍的F-35C，由折疊支架向外側支撐出來，然後向前伸出加油管，而加油管的長度更長，更容易讓飛行員操作戰機控制加油管對準加油機的加油錐管。

以殲-20目前擁有2000公里的作戰半徑來看，未來在進行一次空中加油之後，將擴大到3000公里以上，而這將覆蓋從日本到菲律賓等廣大的第一到第二島鏈之間的絕大部分海域。

大陸知名軍平陳光文分析，根據中國的習慣，一般在公開第一個殲-20作戰單位具備作戰能力的時候，就意味著至少第二個作戰單位已開始進入改裝與訓練階段，那麽離第三個作戰單位接裝就不遠了。由於南部戰區裝備有蘇-35，因此預測第二個殲-20裝備單位會是北部戰區，因為那裡不但面臨最嚴重的隱身戰機威脅，還是中國最重要的軍政中心

▼殲-20內埋式加油管曝光，出於保密原則，畫面打上厚厚的馬賽克。（圖／翻攝自央視）

殲-20內埋式加油管曝光，出於保密原則，畫面打上厚厚的馬賽克。（圖／翻攝自央視）

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關鍵字：殲-20,蕪湖空軍基地,蕪湖基地,北部戰區,第二島鏈,解放軍,大陸軍武,軍武

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