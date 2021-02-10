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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國在世界各地戰爭卻「不占別國領土」　真實原因曝光

▲▼美軍正逐步做好撤軍伊拉克的準備。（圖／路透）

▲美軍在世界各地參戰，卻不占領別國領土，卻還是可以製造龐大利益。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國是二次世界大戰結束以後，參與戰爭最多次數的國家，但是讓人最好奇的是，美國戰爭勝利之後，並沒有占領他國領土，也沒有直接搜刮當地資源，與一般理解發動戰爭的動機與結果並不一樣。但是美國在戰爭過後獲取的利益，其實超乎想像。

根據陸媒分析，以前戰爭就是為了贏得領土，但美國不需要領土，而是真實的財富，擴張版圖沒有多大的意義，拿下領土還得為幾千萬人負責，如果沒有足夠的資金，自己還得掏腰包，這完全不符合美國的理念，他們更希望不經過任何環節就能夠賺到錢，而美元霸權的成功，已經打好基礎，政府只需要進行鞏固即可。

一般消耗美元最多的產業就是資源貿易，包括像石油、天然氣、稀有金屬等，而美國打壓或者侵略的國家，多少都帶有一些這樣的特性，像敘利亞、伊拉克、委內瑞拉、俄羅斯都是如此，只要將美元的地位鞏固，增加需求量，那麼美元的價值就會攀升，美國就能從中賺取數不盡的財富。

▲Alphabet的現金流攀升至1,170億美元，超越蘋果成為「現金之王」。（圖／路透）

▲美元還是美國霸權來源的核心，但是透過戰爭可以鞏固美元地位。（圖／路透）

當美元需求量提高，無法滿足市場的情況下，就必須不斷的進行印鈔，這些也都是看得到的錢，而且還不用擔心會出現通貨膨脹的問題。所以美國得保證，擁有龐大資源的國家，沒有用別的貨幣來替代的想法，而當國家動亂時，其就沒有心思想那麼多了，妄圖選擇打破規則的機率很低。

綜合來看，美元霸權是美國謀取財富的核心，同時也是最大的弱點，如果有國家能夠打擊美元體系，美國將會受到致命創傷，甚至一蹶不振都有可能，不過隨之而來的是全球經濟動盪，後果無法承擔，這也是美國霸道的底氣所在，可能再過幾十年都不會有所改變。

 

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