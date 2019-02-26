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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／韓國瑜「總統呼聲」加持　曾住行政套房改名「總統套房」　

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在當選後選擇住在左營蓮潭會館11樓一間行政套房當中，不過就在今年一月一日開始，這間行政套房被更名為「總統套房」，《ETtoday新聞雲》記者也獨家來到這間總統套房採訪，發現裡頭的空間大約是27坪，而且緊鄰臥房旁邊就有個大浴缸，會館人員說：韓國瑜直播就是在這間房間當中。

▲直擊韓國瑜曾經住過的總統套房，為1107號房 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直擊韓國瑜曾經住過的總統套房，為1107號房 。（圖／記者吳奕靖攝）

跟著會館人員的腳步來到11樓，會館人員說韓國瑜居住的房間號碼是1107號，原本是稱為行政套房，但是就從今年的一月一日開始，會館就將這間房間更名為「總統套房」，記者笑著問會館人員說：「難道你們主管已經預測到市長的下一步了嗎？」，會館人員當場也笑了出來。

▲直擊韓國瑜曾經住過的總統套房，為1107號房 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜就是坐在這個單人沙發上頭來進行直播 。（圖／記者吳奕靖攝）

這間總統套房的空間大約是27坪，主要分成三個部分，分別有客廳、臥室以及浴室三個區域，走進套房當中先看到的是客廳，客廳當中有個小吧台，還有一個四人為的餐桌，就在餐桌旁邊有一套沙發，會館人員指著單人沙發說：「韓市長當時就是坐在這邊直播，而小編就在他的對面」。

通過客廳之後，就是主臥室，擺放一個雙人床，不過最令人驚艷的地方就是打開臥室旁邊的一道門，就可以看見一個圓形大浴缸，浴室是採乾濕分離式，記者詢問會館人員韓國瑜是否會泡澡來放鬆，會館人員表示：「市長通常比較低調，就會指引到哪個地方後，就不用再做任何服務，所以對他的生活習慣並不了解」。

▲直擊韓國瑜曾經住過的總統套房，為1107號房 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直擊韓國瑜曾經住過的總統套房，為1107號房 。（圖／記者吳奕靖攝）

目前這間總統套房還是有在提供給房客使用，主要是給結婚新人，但若是韓國瑜來訂房的話會協助保留，不過住上一晚的費用要一萬三千多塊，至於韓國瑜住宿一晚的費用多少，有沒有特價，會館人員表示並不清楚。其實韓國瑜住在1107號房，底下的1007號房也是韓國瑜使用的房間，不過這間1007號房格局大約為20坪，韓國瑜主要是用來當成會議室使用。

▲直擊韓國瑜曾經住過的總統套房，為1107號房 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直擊韓國瑜曾經住過的總統套房，為1107號房 。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：韓國瑜,蓮潭會館,行政套房,總統套房

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