獨／韓國瑜出訪「男人鎧甲」　揭開「土包子西裝」秘密

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜出訪新馬第一天，就被記者注意到身上穿得西裝，《ETtoday新聞雲》記者獨家追蹤發現，這件西裝是在出國前一個月訂製，而且是出自於高雄在地西服廠「Santini suit」，訂製廠老闆王崧竹說這件特別為韓國瑜訂製的西裝是選擇藏青藍色以外，還把這件西裝取名為「土包子西裝」。

▲韓國瑜出訪新馬的西裝訂製是來自高雄在地西裝廠訂製 。（圖／高雄市政府新聞局提供）

王崧竹翻著布料，指著一片藏青藍色的布料，王崧竹表示這個顏色是他建議的，因為一般人都會選擇黑色，可是黑色西裝在國際禮儀上面，除非是正式場合才穿，所謂正式場合指晚宴服場合或告別式，不過考量韓國瑜想「百搭場」，才會建議使用藏青藍來取代黑色，就在韓國瑜出國後，透過媒體採訪畫面鏡頭僅看到他在新馬都穿著這件西裝，甚至在晚宴當中，韓國瑜的西裝在萬黑當中一點藍，燈光下布料又閃閃發亮，真的讓王崧竹非常開心。

▲韓國瑜出訪新馬的西裝顏色，就是這一款藏青藍色製 。（圖／記者吳奕靖攝）

回憶當初幫韓國瑜訂製西裝的過程，王崧竹說真的是一大考驗，因為韓國瑜行程真的很忙，沒有時間幫忙套量身材，只透過妻子李佳芬拿著就職典禮的西裝來量製，還真的有點冒險，不過王崧竹也強調自己幫韓國瑜訂製的西裝當中，有加入了一些巧思，像是「他本人常因為聳肩，會做一個拱手的動作，所以在版型上頭的調整，第一就是讓他好活動，而且市長為了接見外賓或是選舉造勢場合，或有一些握手或抬手動作，衣服若太合身，會影響到他本身西裝的機能性，所以在版型上有調整」。

王崧竹強調西裝就像是「男人的鎧甲」，但是韓國瑜的身型較偏單薄，要怎麼增加本人的份量感，就成了非常重要的關鍵，所以為了讓韓國瑜穿出來就有「震攝」全場的威力，所以王崧竹花了一個月的時間從設計、打版，一直到整個製作過程，至於對自己的作品滿不滿意，王崧竹笑了：「就要請問大家了」。

▲西裝廠老闆王崧竹打趣說：要把韓國瑜市長的西裝取名為「土包子西裝」 。（圖／記者吳奕靖攝）