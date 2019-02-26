人妻搖車窗喊救命！2警衝上前…一聽「毒氣擄人真相」笑了　老公秒羞愧

▲放屁放到吸引警察注意，讓他覺得超丟臉。示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／綜合報導

「X～～我差點進警局啊！」高雄一名男網友開車載妻子出門時，突然忍不住在車裡放了一個無聲，但俗話說得好「響屁不臭，臭屁不響」，整個車瞬間猶如毒氣室，逼得副駕駛座的妻子喊「救命啊～」，臉上表情超級驚慌。沒想到2名巡邏的警察發覺不對勁後上前關切，得知知道真相後瞬間笑噴。

該名男事主在臉書「爆廢公社」無奈寫道，他前幾天載妻子出門，期間停紅綠燈時，剛好停在他們旁邊是一輛巡邏中的警車，但原本也沒有注意到，直到他忍不住放了個無聲屁，妻子立馬搖下車窗喊「救命」，他尷尬地往外一看，才發現警車裡有2名警察直盯著他。

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▲情侶、夫妻間一定遇過，在棉被下放屁的另一半。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

原PO內心崩潰想說完蛋了，勢必造成不必要的誤會，會讓警察以為他是在擄人。還好此時妻子立刻大聲解釋「救命啊～他的屁好臭啊～～」，讓警察知道她正遭受毒氣攻擊的痛苦，順利化解誤會。

雖然他不用遭到警察盤問，但當下極為既緊張又尷尬挖洞。他崩潰說，警察聽到後噗疵笑了出來，「但我笑不出來......X～～我差點進警局啊！而且我在房間才是受害者好嗎！她的無聲屁毒性才猛烈......。」

▲打開車窗，才不會有「毒氣室」。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

夫妻倆趣事PO上網友，引來網友留言笑說，「原來是密室殺人案件啊！」、「這樣的生活挺有趣」、「我比較佩服你的女人好意思這樣對警察杯杯說，哈哈」、「下次記得把電動窗的總開關鎖起來讓她連窗戶都打不開」、「最怕那種無聲的連環屁，然後還會牽絲的～～」、「幸虧太太夠機制.. 要不然差點就被依密室殺人罪起訴」。

也有人分享自身經驗說，「之前有個朋友跟我抱怨說他之前在家一直放屁，他爸警告再放就報警，結果屢勸不聽，結果他爸就真的報警了」、「而且放完，過幾秒窗戶關上繼續放....」、「真心非常討厭這樣！！！我家老公，兒子，女兒都超愛在車上放屁⋯⋯」、「我都鎖窗戶...」。

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