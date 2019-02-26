電信三雄Galaxy S10資費出爐　最低0元即可帶走旗艦新機

▲ Galaxy S10系列電信三雄資費出爐。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

Samsung Galaxy S系列旗艦新機將於108年3月8日正式開賣，中華電、台灣大，以及遠傳電信皆已公布新機資費優惠。中華電針對獨家銷售的Galaxy S10e 128G及S10+ 512G推出限時加碼折價5,000元優惠；而台灣大則是推出月付1,399 S10只要9,990元；遠傳則是祭出了4G月付$999以上，限時加碼折$4000，最低可享$0元帶走旗艦新機的超值資費。

中華電信

中華電信指出，用戶僅需申辦大4G或新精選購機方案，月付999元以上，獨家銷售的Galaxy S10e 128G及Galaxy S10+ 512G享限時加碼折價5,000元；Galaxy S10及Galaxy S10+ 128G享限時折價4,000元。中華電信於2月25日13點起至3月5日17點止，開放S10全系列限量預購、登記。

此外，中華電還贈送電池安心服務24個月（原價1,680元）、FOX+首年（原價2,280元）、Hami書城月讀包前3個月（原價447元）、預購早鳥禮電力十足限量組（原價2,180元）、及開賣登錄禮Galaxy Buds真無線藍牙耳機（原價4,990元），相當於最高現享優惠達53,500元。合約期間再享行動上網吃到飽、最大網內免費講等優惠。

若用戶申辦中華電信獨家銷售的Galaxy S10+ 512G，月付1,399元，除同享上述優惠外，消費者若在108年3月6日至3月31日新機上市期間完成購機，再享開賣登錄禮郵政禮券3,000元。

▼中華電信Samsung Galaxy S10全系列機型新精選購機方案。（圖／中華電信提供）

台灣大哥大

台灣大從即日起到3/4限時預購活動，凡是在全台myfone門市、網路門市和myfone購物預購絢光白/絢光黑/絢光綠三色（128G） S10、S10+旗艦機的民眾，將可於3/6優先取貨。星粉預購Galaxy S10系列新機期間，可享預購/早鳥禮市價2,180元的電力十足限量組，以及到Samsung官網登錄再送市價4,990元的Galaxy Buds真無線藍牙耳機。

至於在myfone購物網站預購空機的星粉，除了上述預購好禮外，再加碼送原廠外掛鏡頭組（市價949元）、抽Tokuyo眼部按摩器TS-171AA （市價1,680元），以及新機6個月的竊盜保障（最高理賠3萬元）等限定三項好禮。此外，於直營門市、網路門市及myfone購物預購，刷富邦銀行信用卡可再享24期0利率優惠。另外，對於周邊商品，台灣大也推出單筆消費滿777元，現折77元的超優惠方案。

在台灣大購買Samsung Galaxy S系列旗艦新機S10、S10+若搭配台灣大專案資費，月付1,399元，綁約36個月，S10、S10+旗艦新機只要9,990元、12,990元，現省19,910元，再送近3萬6國內通話金。另外，針對續約老客戶/攜碼用戶，除享最高萬元免預繳優惠外，再加碼送1,500元的myfone購物折價券。

▼ 台灣大Galaxy S10系列資費方案。（圖／台灣大哥大提供）



遠傳電信

遠傳電信率先自21日起開放全台遠傳實體與網路門市Samsung Galaxy S10、S10+預購，今（26）日也公佈超強加碼優惠，搭配遠傳4G方案月付$999以上，限時加碼折$4000，以最熱門的1399資費申辦30個月為例，搭配白金會員續約最高折$7000，S10只要$4990，等同以1.7折的價格就可以帶回三星S10新機；再加上每月贈送的國內通話金超狂優惠，4月底前刷遠傳friDay聯名卡購機，還可獨享電信帳單最高10%回饋。

另外申辦Galaxy S10、Galaxy S10+除了能拿預購／早鳥禮原廠電力十足限量組（含無線閃充充電板＋雙向閃電快充行動電源，市價$2,180），以及登錄禮送Galaxy Buds真無線藍牙耳機（市價$4,990）外，於3/15前至遠傳網路門市申辦者，遠傳限時再加碼送配件購物金$3000。

▼ 遠傳Galaxy S10系列資費方案。（圖／遠傳提供）