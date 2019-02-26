華聞快遞／江西定下2019年脫貧新目標　確保40萬貧困人口脫貧

▲浙江省杭州市。（圖／CFP）

《浙江》江西定下2019年脫貧新目標 確保40萬貧困人口脫貧

江西省扶貧辦公室指出，江西已劃定今年的脫貧工作目標和重點，2019年，江西要確保40萬貧困人口脫貧、387個貧困村全部退出、6個國定貧困縣和1個省定貧困縣脫貧摘帽。（中新社）

《河北》1月份河北省實際利用外資同比增長1.7倍

1月份，河北省實際利用外資34935萬美元，同比增長1.7倍。其中，外商直接投資34527萬美元，同比增長1.6倍；全省合約外資6億美元，同比增長14.3倍。河北省實際利用外資大幅增加，實現了首月「開門紅」，為完成全年利用外資目標任務奠定了堅實基礎。（中新社）

《浙江》杭州：提升十大產業平台打造大城北標杆區

據悉，2018年拱墅產業平台建設和大城北開發建設工作成效顯著、碩果累累。十大產業平台實現主營業務收入650億元（人民幣，下同），增長15%；稅收35億元，增長20%;固定資產投資80.74億元，引進企業1982家，引進高層次人才33人，分別完成全年目標任務的115.3%、277.98%、132%。（新華網）

《北京》北京非抵質押類小微貸款一周內可放款

北京銀保監局指出，北京多家銀行能將非抵質押類小微貸款的審批放款時長控制在一周以內，個別銀行線上業務已實現小微貸款兩​​個工作日審結，審結後放款。今年，北京將持續優化營商環境。北京銀保監局將在服務中小微企業融資方面發力，完善小微企業信貸投放考核機制、成本監測機制和通報機制，為企業送上「大禮包」。（新華網）

▼北京夜景。（圖／CFP）

《山東》山東濰坊推出20條具體措施 支持醫藥事業發展

近日，山東省濰坊市出台了《關於深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新發展的實施意見》20條具體措施，提出優先發展生物製藥、提升發展醫療器械、創新發展化學製藥、傳承發展中藥產業，力爭成為省內重要的醫藥產業研發、生產和流通基地的發展目標。（新華網）

《四川》2019年四川700個重點項目名單印發7條鐵路計劃開建

四川省發展改革委日前印發2019年全省700個重點項目名單，其中續建項目476個，計劃新開工項目224個。社會普遍關注的成南達萬、重慶至昆明、成都至自貢、川藏鐵路（雅安至林芝段）、西寧至成都、漢巴南城際、都江堰至四姑娘山軌道交通等7條鐵路計劃開工建設。（新華網）

《北京》31個省區市全部頂格減徵「六稅兩費」

國家稅務總局指出，截至目前，31個省、自治區、直轄市均已發文明確，小微企業「六稅兩費」按50%幅度頂格減徵。大連、青島、寧波、廈門、深圳5個計劃單列市按照本省規定執行。（中新社）

《浙江》杭州銀行鋪普惠「版圖」 小微貸款餘額逾1600億元

民營經濟是浙江經濟社會發展的金名片。目前，浙江民營經濟創造60%左右的稅收，70%左右的GDP和90%左右的就業機會，為中國民營經濟發展提供「浙江經驗」。作為植根浙江二十餘載的城商行，杭州銀行在監管政策的引導下，在服務小微上貢獻頗多。該行工作人員表示，截至2018年末，該行小微貸款餘額超1600億元（人民幣），小微不良貸款率持續降低。（中新社）

▼浙江省。（圖／CFP）