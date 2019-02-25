立委補選藍營將成立抓鬼大隊　加碼20萬元鼓勵鄉親檢舉賄選

▲藍營加碼獎金20萬元，鼓勵台南鄉親勇於檢舉立委補選賄選。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立委補選賄選傳言滿天飛，市議會國民黨團表示，民進黨政府行政資源強力介入立委補選，地方樁腳受到很大壓力，國民黨團成立抓鬼大隊，並期待檢警調比照市長選舉，召開反賄選座談會，因立委賄選獎金１千萬元，國民黨團並加碼20萬元檢舉獎金，只要檢舉對像遭羈押或交保，就可拿獎金，歡迎來抓鬼。

國民黨團書記長蔡育輝表示，台南第2選區的立委補選競爭非常激烈，民進黨一直強調有輸不起的壓力，從蔡英文到地方政府全力輔選。國民黨團也全力相挺，特別帶領著台南市議員李中岑、尤榮智、方一峰、李鎮國、洪玉鳳、王家貞、林燕祝、蔡淑惠、曾培雅、許至椿、盧崑福，到台南市選委會陪著台南市議員謝龍介參加立委補選抽籤。

因為316投票日漸逼近，台南市議會國民黨團指出，接獲不少賄選投訴，選民希望檢警調出面查賄，因為走路工傳言滿天飛，連賭盤也已開出，聽說行政單位利用行政資源強力介入關鍵的選區，如果候選人的落選不是因為拼搏能力不足，而是地方樁腳受到強大壓力，檢警調真的要積極出面查賄。

國民黨團表示，市長選舉檢警調都會辦理查察賄選座談，立委補選為何不重視，謝龍介投入綠到出油的台南2選區，就面對賴清德、郭國文在黃偉哲官邸號召樁腳、廠商全力輔選，至今也不見檢警調針對這起期約賄選有任何動作，現在選區繪聲繪影，檢警調是否應積極進入選區宣導反賄選，並讓選民知道，立委賄選獎金高達1千萬元。

台南市警局副局長許世旻、刑警大隊長古瑞麟和偵查組長王宥薦答說，台南市警局已辦理了22場反賄選宣導，辦案嚴守行政中立絕不分顏色。

國民黨團強調，這次立委補選選情激烈，賄選傳言也滿天飛，反賄選不是只有警察出面，檢警調應該主動聯合出擊，該查察的應積極釐清真相，該宣導的也應趕快動起來，國民黨團將成立抓鬼大隊並加碼20萬元檢舉獎金，只要檢舉對象遭羈押或交保，就能拿加碼獎金，歡迎大家一起來抓賄選還台南選舉乾淨選風。