負債3千億2個月還7百億？　高雄真實債務曝光！打臉韓國瑜

▲直轄市及縣市公共償務未償餘額彙計表。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜選前一直放話，稱高雄欠債3100億，但「戰神」時代力量立委黃國昌日前在臉書PO出「審計部匯整至2018年年底，各地方政府的公共債務餘額」，其中高雄負債2431億。而臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」也整理六都負債圖，狠狠打臉韓國瑜「欠3100億」之說。

臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」24日PO出「六都未償債務」圖，由此可見，台北市負債938億、新北市負債1333億元、桃園市負債326億、台中市 負債1026億、台南市負債603億元，而高雄市則是負債2431 億元。

▲直轄市未償債務。（圖／翻攝自臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」）

「高雄點Kaohsiung.」狠酸，「厲害了我的財政局長～啊你不是說負債超過3100億嗎？」，還Hashtag 「上任兩個月還債700億哦」、「財政局長快出來打招呼呦」、「看看韓團隊怎麼陰高雄」、「多報的負債直接當現成政績」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「韓粉跟柯粉已經一起決定這個世界的形狀了」、「韓團隊會說：只是數字而已，最重要的是要發大財還債。鬼才相信他會還債，市政不努力，累了就請假休息，不然就嗆中央卡他的發展」、「超會還的，照著情況年底會全部還完」、「厲害的是這個教的信徒依然超多」