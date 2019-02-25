酸韓國瑜賣1億訂單大爆發　林濁水臉書引發論戰：罵他沒好處





▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜24日出發前往馬來西亞吉隆坡，成功拿下1億元的外銷訂單，前民進黨立委林濁水對此表示，「上次福建買2000萬，高雄就發大財了，現在有一億，雖然只是意向，但數字到底更不得了，簡直大爆發了」，結果引來網友回砲：「不要再酸韓國瑜了。罵他除了讓他更紅以外沒有好處！」

韓國瑜24日與大馬農業乾糧進出口公會簽訂MOU，就替高雄市農會拿下1億元的訂單，而他25日除了推廣蜜棗、玉苦瓜、粉紅芭樂、木瓜、金鎖蓮霧和鳳梨等農特產，更是和Euro-Atantic創始人兼董事總經理呂金珠簽約，而未來高雄市政府也將會不定期提供全方位支持和配合把高雄農產品推廣到馬來西亞。

▲林濁水酸韓國瑜。（圖／翻攝自林濁水臉書）

針對韓國瑜拿下1億元訂單的消息，林濁水24日在臉書發文表示，「韓大市長辛苦了，千里迢迢到馬來西亞簽了了一年一億生意的意向書，不知是台幣還是美元，也不知是向比台灣更農業大國的大馬，既然『南南合作』是不是只賣拒絕買，如果不拒絕，會買多少，買來進口了，農民是不是賺大錢？」

林濁水說，「但是無論如何，如果意向真的實踐了，貨出去了，到底還是替台灣一年約9萬億的出口又多了一億，上次福建買2000萬，高雄就發大財了，現在有一億，雖然只是意向，但數字到底更不得了，簡直大爆發了。」

林濁水對於韓國瑜馬來西亞行的評論PO文，隨即引來網友留言「不怕自己酸死嗎？」、「誠心建議，不要再酸韓國瑜了。罵他除了讓他更紅以外沒有好處。要記得討厭民進黨的風向還沒變」、「3000億的負債怎沒聽你給個意見？」、「那你去啊，只會嘴，簽個兩億的來看看嘛」、「自己不會做事 說別人事做不好 真是不可取的心態」

不過，也有人挺林濁水的言論稱「曾幾何時MOU也好意思拿出來吹噓了」、「只是意向書，沒什麼好說的，因為這對雙方並不具約束力，只是代表雙方初次洽談，有意願合作，但只有等到合作細節、價碼的合約談定了，才代表正式合作的關係。」、「好戲還在後頭呢...哈哈」。