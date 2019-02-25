高雄賽車場有譜！韓國瑜大馬見證　計畫引進「台灣極速系列」

▲韓國瑜首次出訪馬來西亞。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

澳洲超級房車公司RAND PRIX ASIA PTE. LTD 和 台灣FUNNOW SDN BHD 公司，25日在吉隆坡簽署諒解備忘錄，實現共同探討在台灣高雄舉辦超級房車比賽之潛力，所以特定將此賽事命名為台灣極速系列，而高雄市市長韓國瑜也在場見證此事。

FunNow此次準備引進世界知名超級賽車比賽系列，未來將於高雄舉辦，目的也是希望讓更多的海外遊客認識高雄這個美麗的港都，感受南台灣的熱情，而雙方希望探討在台灣高雄舉辦一系列的賽車運動，所以特定將此賽事命名為台灣極速系列。而台灣民眾熟悉的澳大利亞V8超級房車錦標賽（現在已正式更名為維珍澳大利亞超級房車錦標賽），也是被探討的賽車項目之一，未來也不排除在帶進更多的比賽系列。

另外，這次雙方簽署諒解備忘錄後的合理時間內，會正式與高雄市政府共同探討研究舉辦國際賽車比賽的可能性和所需要的一切前提因素，包跨跑道場地條件，基礎設施，周邊設施，國際比賽時間表，和台灣本地可提供的技術支援，只有在一切的條件都符合的同時才可正式和所有的相關主辦單位商討在高雄舉辦的可能性。

GRAND PRIX ASIA PTE. LTD代表表示，雖然要舉辦一項國際賽事的前提因素不容易符合，但是如果有當地政府的強力支持與配合，他們非常樂見其成。