回娘家的感覺真好！白嘉莉盧秀燕相見歡：希望市長經常叫我回來

記者李忠憲／台中報導

「最美麗主持人」白嘉莉受邀當台中市代言人，25日到台中與市長盧秀燕相見歡，白嘉莉贈送一幅自畫像給盧秀燕，並允諾將在台中辦畫展及新書發表會，也會努力幫台中努力做城市行銷，希望大家能多支持她。

▲白嘉莉受邀當台中市城市行銷代言人，贈送自畫蘭花給市長盧秀燕。（圖／記者李忠憲攝）

白嘉莉獲盧秀燕之邀，26日將到台中花博做城市行銷，25日上午先到台中市政府，與盧相見歡。白嘉莉贈送一幅自畫蘭花給市長，盧除了回贈豐原漆器、台中生產的枇杷、茂谷柑，也表示會將畫作用來義賣做公益。

▲▼盧秀燕回贈白嘉莉台中名產茂谷柑及枇杷。（圖／記者李忠憲攝）

盧秀燕表示，她特別邀請到天王巨星，也是永遠的最美麗的主持人白嘉莉小姐回自己的故鄉台中，來幫台中做城市行銷、做全球代言人；很多人都知道，白嘉莉家鄉在台中，過去台灣的超級巨星，到現在仍有最美麗主持人的稱號。

她也說，「台中長期以來希望加強城市行銷，白嘉莉也很爽快答應要回來幫忙城市行銷，這次是3天專程回來，專程為台中奉獻，我們覺得非常感動。此外，她這幾年來旅居印尼，因為夫家、工作關係，跟全球各地工商關係良好。她願意幫台中市代言，非常感謝。」

盧秀燕說，白嘉莉非常有愛心，這麼多年來一直都沒變，螢幕前螢幕後始終如一，不但有漂亮的外貌，最重要的是她有愛心，氣質非凡。白嘉莉希望在城市行銷之餘能特別加強愛心工作。因此今天下午，2人就會一起去社福機構探望長輩，而她的畫作，會捐出用來做公益義賣，另外，她也邀請白嘉莉在台中舉辦新書發表會，希望讓台中市的能見度越來越高。

▲白嘉莉在合照時不熟悉愛心手勢，盧秀燕親自示範，場面逗趣。（圖／記者李忠憲攝）

白嘉莉表示，她非常榮幸也很高興市長能邀請她回來，其實這些年長期住在海外，住在印尼，她的心一直都想著家鄉。這次回來其實近鄉情怯，從上飛機、下飛機一直到昨天晚上都睡不好。今天見到大家，心裡真的很溫暖，回娘家的感覺真好，看到各位真的是非常暖心。她希望市長能經常打電話給她，叫她回來，任何事情她都很願意。在這裡跟大家拜個年，祝大家這一年萬事如意。

她也說，一直以來，從以前在電視節目時候，她就在演藝圈開始帶頭，在八七水災等盡一分力，拋磚引玉。她覺得這是應該做的事情，而且也覺得很榮幸。她也是警察之友，與警眷長期相處，了解他們的辛苦，她一直希望呼籲，任何時候都要很尊敬警察先生。「我們能夠為國家做一點事，為社會做一點事情，這是我們應該所做的。」

有媒體問到她的保養秘訣，白嘉莉笑說，心情開朗是最重要的！每個人都有煩惱，她自己也有有，但盡量不要去想，只要心情開朗，其實就是保養，她沒有特別的保養方法。

對於怎麼行銷台中，白嘉莉說，「台中本身就已非常好，有這麼多的水果，好山好水，相信每一位朋友，大家都是代言人，我們可以告訴人家，台中有多麼好。她會跟外面朋友及海外朋友說，她去過台中，台中很好，相信這就是代言。市長給她的第一份工作就是幫台中多做宣傳，她會寫書，準備畫展，努力行銷，希望大家也能支持。」

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