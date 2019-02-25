載醉漢遭痛毆7拳「運將流鼻血」　長按喇叭求救畫面曝！

地方中心／花蓮報導

一名林姓計程車司機23日深夜載到一名戴姓乘客，但對方一上車開始醉言醉語，還直接往他頭部、臉、嘴巴狂揮至少7拳，力道相當大，甚至抓頭、抓鼻子，還被擋住視線！林姓運將根本無法制止該名醉漢，於是邊開車邊錄影，更直接將車開往派出所，透過長按喇叭，向警察求救。

▲運將載醉漢遭痛毆。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）

這段醉男打計程車司機的誇張行徑，經臉書粉專「黑色豪門企業」曝光後，引起大批網友憤怒，紛紛留言表示，「不要拿喝醉當藉口」、「 辛苦了！司機先生！麻煩吿給他死！」、「司機辛苦了 刑事民事全上 想紅給他紅」、「司機大哥好會忍喔」、「幹嘛打人真的看了很傷心」。

從畫面中可見，戴男喊了「怎樣？」下一秒竟直接往司機頭部猛揮3拳，又繼續喊「怎樣」、「蛤」、「怎樣」；司機喊「擱打、擱打」試圖阻止，未料嘴部、臉部又被猛揮至少4拳，還一度被擋住視線，最後連鏡頭都被揮下，幸好開到派出所門口常按喇叭求救。

針對此案，美崙所副所長李尉業表示，這起案件發生在23日凌晨1時許，本案依規定受理，目前還在調查乘客攻擊司機原因，經初步了解雙方無仇恨，但乘客有喝酒，而他因酒醉靡爛因此被帶返所保護管束，司機已到醫院驗傷，臉部瘀腫，也有流鼻血情況，受傷部位都是在臉部。

司機一到派出所也趕緊跟員警表示，「乘客一直攻擊我...流血了！」，也能聽見司機無奈地喊「唉...」。警方也建議計程車司機，若被乘客從後方攻擊，最好立即停車離開現場並報警，也盡量不要和酒客有言語衝突。

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