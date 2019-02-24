蘇貞昌承諾　台中國1接台74線「就是要做！」

▲蘇貞昌承諾國1增設銜接台74線系統交流道工程盡早動工。（圖／記者李忠憲攝）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌24日率交通部長林佳龍等人到台中視察國道一號增設銜接台74線系統交流道計畫，盼解決大雅交流道長年壅塞問題，蘇貞昌表示，今天就是要來發紅包的，承諾國1增設銜接台74線系統交流道工程「就是要做！」

台中市國道一號大雅交流道交通雍塞多年，引發民怨，卻一直無法有效解決，在立委及市府努力爭取下，高公局為紓解壅塞，計畫在國道一號172公里處新增南出、北入匝道，沿員寶庄圳布設高架橋銜接台74線。同時在台74線松竹路與中清地下道間，增設東西向4支進出匝道，轉移國道車流直接銜接台74線。

蘇貞昌表示，這建設大家爭取很久，只是需要很多錢，要46億多，實在是非常大的負擔，但交通建設不要去管負擔，而是要看需不需要，如需要就越快越好，經整體各方面作業評估，在此做決定，「我們就是要做！」也請交通部立刻進行進一步設計，同時盡早開工。

交通部長林佳龍表示，這項建設將打通台中交通的任督二脈。未來所有國道1號的用路人，都能夠從空中匝道銜接到台74線，再也不用「先下後上」；不僅有效改善平面、高架路段壅塞問題，更將完善大台中的高、快速路網系統。

台中市長盧秀燕對中央決定表示肯定，她表示，盼中央能盡快確立路線減少爭議，台中市府會全力配合都市計畫變更與用地徵收作業，以完善大台中的快速公路網，讓台中的交通更便利。

▲林佳龍與盧秀燕龍燕合體，力拼台中交通建設。（圖／記者李忠憲攝）

本計畫總經費約46億元，將由中央全額負擔，並預定於112年底完工通車。因涉及徵收用地，用地取得時程為本計畫提前完工要件，需台中市政府協助縮短都計變更及徵收作業時程，林佳龍表示，接下來會跟盧市長一起努力，早日完成建設；市府也允諾「全力協助辦理本計畫」，希望解決交通壅塞問題。

▲蘇貞昌、林佳龍與盧秀燕，聽取官員簡報。（圖／記者李忠憲攝）