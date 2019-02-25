警界「外遇女王」偷吃2同事！9小時鹹濕簡訊曝光　小王喊冤：她主動找我

▲陳姓女警先後偷吃兩名男同事。（圖／示意圖，無辜本案／CFP）

地方中心／高雄報導

高雄一名已婚陳姓女警幾年前和池姓同事外遇被丈夫抓包，之後竟又和另名郭姓男同事發展出婚外情，而兩人姦情曝光後，郭男私下給陳夫70萬的遮羞費並簽下和解書表示，不會再和陳女聯絡，否則要賠給陳夫違約金200萬元，怎料短短三個月內，陳女又再度連繫郭男，兩人還相約到汽車旅館，讓陳夫氣得告上法院。

判決指出，陳女和郭男都是在同一單位服務的員警，但兩人卻從同事情，發展成婚外情，而整起事件直到陳夫在妻子手機裡發現鹹濕簡訊才曝光。當時，郭男以70萬的遮羞費和陳夫達成和解，並簽下和解書表示，不會再和陳女聯絡，否則要賠償陳夫違約金200萬元，不料短短3個月左右月卻又被郭男發現，兩人又互傳曖昧簡訊，甚至相約到台南的汽車旅館見面，氣得怒告郭男違反和解書第5條「乙方不得主動聯絡甲妻」的約定，求償200萬元。

郭男辯稱，之所以會簽下和解書是因為當時他去對方家中談判時，看到陳女被毆打受傷，而兩日後她又以死相逼，他才被迫會簽下和解書，而這次是由陳女主動聯繫他，因此並沒有違反主動聯絡的約定，兩人也根本沒有相約要去汽車旅館，只是因為對方要去台南捐血，才會相約在台南碰面。郭男還說，106年7月時收到陳夫簡訊「離婚協議書早簽好了，這幾天要去戶政辦理，家庭被你毀了，還說什麼祝福？」讓他誤以為兩人已經離婚，才會跟陳女繼續聯絡。

法官不採信其說詞，認定郭男簽下和解書是為了換取陳夫的不追究，而「乙方不得主動聯絡甲妻」這條約定，是為了防止兩人再次往來，以免他再次破壞陳夫家庭，因此就算陳女主動聯絡，他也應該置之不理，橋頭地院因此判他應賠償陳夫20萬元，但案經上訴後，高雄高分院則認為，陳女、郭男兩人傳訊息長達9小時之久，不符合誠信原則，因此判郭男應賠陳夫100萬元。

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