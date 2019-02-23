三角畸戀勒殺情敵公墓埋屍　撿骨師故意殺人起訴

▲涉嫌勒殺情敵埋屍的鄒姓男子，遭南投地檢署起訴。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

南投地檢署偵辦三角戀情殺公墓棄屍案，22日全案偵結，檢方認為，鄒姓運將因王姓運將搶他女友，竟將王勒斃，再殺人棄屍埋到公墓內，並用王的手機傳簡訊稱「壓力大，旅行去」故佈疑陣，事證明確，依故意殺人、遺棄屍體罪嫌將鄒男起訴，並建請法院從重量刑。

沙鹿區計程車司機王姓男子，本身也是民間搜救團體台中市919救援協會成員。他在2018年12月底突然失蹤，王妻跟救難團體成員遍尋不著，報警處理，2019年1月5日上午，在南投縣南投市第九公墓找尋，發現某處存有新鮮泥土翻動痕跡，且有大批蒼蠅聚集，一挖果然發現王男，但已成一具屍體。

檢警調查，與王男都是計程車運匠的鄒姓男子，2人都有婚姻，鄒男卻在外頭有小三劉姓女友，並生下一子。豈知，王男竟與鄒男小三過從甚密，鄒男認為王男要橫刀奪愛，心生不滿，二人幾經發生肢體衝突。

鄒男因此萌生殺人棄屍犯意，本身有撿骨師身分的他，2018年12月30日上午11時，先到第九公墓尋找適合棄屍地點，再於同日晚間前往王男位於台中市沙鹿區住處附近埋伏。鄒男見王男返家停好車，伺機從其後方下手壓制，並扼勒其頸部長達數分鐘，導致王男頸部、舌骨、鎖骨、背部、臀部多處受傷，並當場因窒息而死亡。

▲涉嫌殺人棄屍的鄒姓男子遭警方移送，隨即聲押獲准。（圖／記者李忠憲翻攝）

鄒男隨後將王男屍體載往第九公墓掩埋，為故佈疑陣，他還用王男手機傳送「壓力大，旅行去」等多起簡訊給劉女。

檢察官將鄒男拘提到案，並循線起出作案用圓鍬、鐵鎚、麻布袋等物，偵訊後向法院聲請羈押獲准。22日全案偵查終結，檢方認為鄒男殺人等犯行事證明確，認為鄒男飾詞矯飾，全無悔意等情，依法起訴，並建請從重量刑，以資懲儆。

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