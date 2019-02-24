退休工程師成藝術家　「破銅爛鐵」神手打造機械新樂園　

▲姜禮文在科技公司工作時一板一眼的組裝機械，不能發生錯誤，退休反而可以天馬行空創作，愛怎麼拼裝就怎麼拼裝。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹科退休機械工程師姜禮文，原是從事機械組裝工作，退休後和妻子回北埔老家，除了種植蔬果維生，還將報廢的汽車零件、引擎、齒輪、避震器、空壓機等，組裝成水牛、獅子、戰鬥機及異型機器人，變成裝置藝術達人，曾有人出高價購買，他卻捨不得賣，因為他認為都是傳家寶，未來希望能將這些作品在家鄉展出。

姜禮文和妻子張秋英都是竹科巨擘退休機械工程師及作業員，結婚30多年，育有5名子女，3年前夫妻退休，選擇回到新竹北埔鄉下老家，開墾4分地，種蔬果、養雞鵝，假日再將木瓜、檸檬、火龍果等蔬菜摘下，送到北埔老家門口擺攤賣，日子過得怡然自得。

姜禮文在科技公司工作時一板一眼的組裝機械，不能發生錯誤，退休反而可以天馬行空創作，愛怎麼拼裝就怎麼拼裝。他將廢棄引擎、空壓器等機械，重新組裝成風車、戰鬥機、螳螂、蜻蜓、異型、水牛甚至雌雄雙獅，看著栩栩如生作品，得意說：「我就想這麼做！」

為了創作需要廢棄鐵材，姜禮文四處跟朋友、汽修廠、機車行或農機店索討廢棄零件，大家誤會他是拾荒者，所以每當完成作品，就拍照分享給店家欣賞，「這些廢棄零件在資源回收廠每公斤只值5元，在我手上就不只這個價值了！」

姜禮文憶及過往工作時沒日沒夜，沒有娛樂時間，「從來不知道我有那麼多創意」，他從沒看過星際大戰、外星人電影，純粹憑空想像，竟組成異型，結果大家都說他的作品比電影還酷，而且是世界唯一。

他笑說，作品都是臨時抽素材組合，「這些隨機零件沒有第二套，再也無法複製，所以確實是世界唯一。」近日才完成農夫趕水牛及郵輪作品的姜禮文說，他創作時從不設定主題，手邊有什麼廢棄零件，就隨手拼裝。

先前朋友送他一張舊犁，回家就想到手上還有舊農耕機的軸承、舊揉茶器、油箱等零件，花了一個多月時間做出水牛，甚至用機車避震器組裝牛的生殖器，看過的人都不禁莞爾一笑。

姜禮文的製作工具很簡單，就只有切台、電焊、切割器，就能將所有零件切開來，零件形狀成了主結構，再加上一個又一個細小零件，等到無法再添加任何素材時，就是成品了。姜禮文說，為了創作出更多作品，每天只睡2、3 小時，連種菜或聊天，都會想：「我下回要做什麼呢？」

妻子張秋英支持老公的搞怪創作，她說：「人退休了，愛做什麼就做什麼，開心就好」，夫妻平日在農場種蔬果養雞，空閒時姜禮文就去農舍後方工作區找廢棄零件，再慢慢焊接、磨切，等作品夠足夠時，「展覽館的夢想就不遠了！」

▲姜禮文說，「這些隨機零件沒有第二套，再也無法複製，所以確實是世界唯一。」（圖／姜禮文提供，下同）

▲為了創作需要廢棄鐵材，姜禮文四處跟朋友、汽修廠、機車行或農機店索討廢棄零件，他說，「這些廢棄零件在資源回收廠每公斤只值5元，在我手上就不只這個價值了！」