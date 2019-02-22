影／施工不慎害車位垮落！車主失去交通工具　廠商不賠：要告就去告

記者吳奕靖／高雄報導

驚！高雄市左營區某大樓機械停車位故障，廠商日前疑似未按照SOP維修，按鈕測試時，上層車位瞬間垮落，幸好工作人員急忙跳開，才沒造成傷亡，但車體嚴重受損，維修費超過10萬。車主事後求償，卻始終無法與廠商達成共識，目前已進入訴訟階段。

▲車位垮落，幸好未造成人員傷亡。（圖／受害車主提供）

原PO在臉書爆料公社說，「此事是發生在我親弟弟的身上，事發於今年2019年1月10日，我弟因做保全大夜，所以白天都在家睡覺!!就在10號約莫近中午時，突然接到大樓警衛室來電告知，他的汽車因為廠商施工不當，整台掉下來!!

然而施工廠商的經理不道歉，只說讓保險公司負責賠償，但不知保險公司許多部件以消耗品為由不理賠，漆說整車重烤也不賠，我們也知道保險公司，不可能完全賠到底，故轉向廠商索取保險公司不理賠的維修部份之金額，但廠商完全推託給保險公司，並不想賠償...

▲車主不滿廠商事後態度極差，決定提告。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

後來廠商才同意簽調解書，支付我弟主每個月通勤上班的計程車費，發票實報實銷。但非常不幸，只支付一個月的計程車費用後就反悔了...還嗆說要告就去告他們...

因為家庭緣故，我弟還要每兩三個星期回台南照顧年邁的父親，還需要用到他這台車載老爸爸去醫院看病，所以他整個快瘋掉了....」

住宅大樓的孟姓主委表示，住戶的車，因為廠商施工不慎導致毀損，要求賠償，合情合理，但雙方一直沒有達成共識；受害的李姓車主原本想大事化小，雖然維修費用超過10萬，但打算求償4萬元即可達成和解，然而廠商仍舊不願意，他決定提告毀損帶民事賠償，捍衛自身權益；至於廠商的老闆娘，在截稿前仍不接電話，無法得知其回應。

▼車位垮落導致車體毀損，受害車主求償卻困難重重，決定提告。（圖／受害車主提供）