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癌嬤抓狂扯髮！阿公奔醫院：別怕我在　她秒冷靜燦笑「尪來了」全家淚噴

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▲▼牽手,親情,照護,長照,輪椅,行動不便,老人,老年。（圖／記者莊祐晴攝）

▲奶奶一看到爺爺，瞬間冷靜了。示意圖，與本文無關。（圖／記者莊祐晴攝）

網搜小組／綜合報導

「水某ㄟ不要怕，我在。」一名爺爺原本在醫院照顧奶奶，但被醫生認為太囉嗦不斷碎念，結果就被請回家休息，換成外勞來照顧奶奶；某天他聽到妻子突然抓狂，不斷扯著外籍看護的頭髮，連5名護士、1名醫生都拉不住，他趕緊衝往醫院抱緊安撫，沒想到懷中的妻子默默冷靜。這一幕，也讓病房內的全家人，偷偷躲起鼻酸爆哭。

一名孫女在Dcard分享的故事說，癌末奶奶近期住進醫院治療了，從爺爺變成外籍看護照顧後也無大礙，只是20日下午睡覺時突然驚醒，開始大喊「有人要抓我」，看見外勞跑過來要安撫，奶奶一直拚命掙扎猛抓對方頭髮，「當時有5個護士跟1個醫生要定住奶奶，但都束手無策，奶奶力氣瞬間便很大，死死抓住外勞。」

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▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲奶奶癌末在醫院治療，很需要丈夫的陪伴。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國）

過著不久，爺爺跟著一家人來到醫院，看到奶奶發狂的模樣一點也不怕，還立刻走到病床前，一手握著奶奶的手，一手搭著肩膀安撫說「水某ㄟ（台語：妻子）不要怕，我在，好嗎？我在不要怕」

沒想到短短幾句話，奶奶真的慢慢停止掙扎了，還反握爺爺滿是皺紋的雙手說，「ㄤ欸（台語：丈夫）來啊，來保護我了。」奶奶看到爺爺彷彿吃到「定心丸」，不再害怕這世界，因為陪伴一生的老伴就在身旁。

▲醫療,醫院。（圖／免費圖庫pxhere）

▲醫生覺得爺爺一直碎念奶奶，實在太囉嗦，所以才先請爺爺回去換人照顧。（圖／取自pxhere）

孫女透露，當下在病房裡所有大人都默默掉著眼淚，根本無法控制自己一直哭，整個心都揪在一起，鼻子有夠酸的，「可是發現爸爸、姑姑、阿伯他們默默地偷哭，我看了就很難過，想說甚麼安慰的話說不出口，只能靜靜地陪著看著。」

不過也是這次事件，醫生也同意說「奶奶還是給爺爺照顧比較好」，才讓爺爺能天天陪在妻子身旁。孫女淚噴說，「爺爺一直很照顧奶奶，雖然他們一直吵架，但感情還是一樣很好。」

永遠,愛情,牽手,老年,老,夫妻,戀愛,長久,一輩子,永恆,戒指,手,鑽石（圖／達志示意圖）

▲婚姻要牽手到老不放開，是一件多難的事。示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

網友看了紛紛留言說，「看到哽咽 眼眶打轉著淚水...」、「吵不散才是真愛」、「我外公離開前幾天也是半夜會掙扎說有人要抓他走，想到就很難過」、「現在的愛情很難白頭偕老」、「我阿公剛走三個多月，生前我阿公阿嬤超愛鬥嘴對罵，結果阿公走的那天，阿嬤在告別式看最後一面時，摸著阿公的臉大哭」。

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▼「白頭偕老」說起來很簡單，但做到的人不多。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼夫妻,老人,牽手,奶奶,爺爺。（圖／翻攝自pixabay）

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關鍵字：癌症,醫院,Dcard

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