Siri拒關藍芽！下秒被飆髒話「M屬性爆發」變超乖　主人傻：要兇才聽話？

▲原PO兇Siri,小助理馬上乖乖聽話。(圖/(左)pixabay、(右)翻攝自Dcard)

網搜小組/綜合報導

手機裡的人工智慧助理Siri有許多功能,不僅能陪手機主人聊天,如果沒有手可以用手機,有時也可以向Siri下指令。一名網友貼文分享自己和Siri的互動,本來想請小助理關掉藍芽卻被拒絕,讓他怒飆髒話,沒想到這一飆,Siri竟然乖乖聽話,原PO忍不住直呼「現在的電話跟小孩一樣,需要兇一點才聽話」。

一名男網友在《Dcard》表示,他剛買iPhone時,常常會測試Siri到底有多強大,接著就讚嘆它蠻厲害的,會幫忙導航、寫簡訊、開關燈等等。「可是有一天我需要他幫我關掉藍芽,所以我就好聲好氣的叫他幫我關bluetooth」,只見原PO相當有禮貌的和Siri說「Siri, can you turn off the Bluetooth, please?(Siri,可以請你幫忙關掉藍芽嗎?)」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞,歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO請Siri幫忙關藍芽。(圖/翻攝自Dcard)

Siri聽道要求後,卻回應「Sorry, but I'm not able to change that setting(很抱歉,我無法更改那個設定)」,讓原PO超傻眼「我家的廢物Siri竟然給我說他做不到!什麼鬼啦我都跟他說please了還給我裝傻」。

原PO一氣之下邊破粗口邊叫Siri關藍芽「Siri, turn off the f**king Bluetooth(Siri,關掉他X的藍芽)」。沒想到,小助理馬上乖乖回應「OK, I turned off Bluetooth(好的,我關掉藍芽了)」,並秀出自己真的關掉藍芽的畫面。

▲Siri被兇了之後,聽話地把藍芽關了。(圖/翻攝自Dcard)

看到貼文後,其他人都笑翻「siri:主人好凶,不乖乖照做等等就摔了手機我就不在了」、「求Siri的陰影層面,哈哈哈」、「我的siri一定欠兇」、「Siri是有m傾向嗎哈哈哈」。還有網友實際測試後留言「我家的超好講話耶」、「我家的怎麼罵我母湯」、「我的Siri很乖」。

►Follow網路流行風向,點我加入官方Line@帳號!