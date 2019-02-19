Siri拒關藍芽！下秒被飆髒話「M屬性爆發」變超乖　主人傻：要兇才聽話？

▲原PO兇Siri，小助理馬上乖乖聽話。（圖／（左）pixabay、（右）翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

手機裡的人工智慧助理Siri有許多功能，不僅能陪手機主人聊天，如果沒有手可以用手機，有時也可以向Siri下指令。一名網友貼文分享自己和Siri的互動，本來想請小助理關掉藍芽卻被拒絕，讓他怒飆髒話，沒想到這一飆，Siri竟然乖乖聽話，原PO忍不住直呼「現在的電話跟小孩一樣，需要兇一點才聽話」。

一名男網友在《Dcard》表示，他剛買iPhone時，常常會測試Siri到底有多強大，接著就讚嘆它蠻厲害的，會幫忙導航、寫簡訊、開關燈等等。「可是有一天我需要他幫我關掉藍芽，所以我就好聲好氣的叫他幫我關bluetooth」，只見原PO相當有禮貌的和Siri說「Siri, can you turn off the Bluetooth, please？（Siri，可以請你幫忙關掉藍芽嗎？）」

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▲原PO請Siri幫忙關藍芽。（圖／翻攝自Dcard）

Siri聽道要求後，卻回應「Sorry, but I'm not able to change that setting（很抱歉，我無法更改那個設定）」，讓原PO超傻眼「我家的廢物Siri竟然給我說他做不到！什麼鬼啦我都跟他說please了還給我裝傻」。

原PO一氣之下邊破粗口邊叫Siri關藍芽「Siri, turn off the f**king Bluetooth（Siri，關掉他X的藍芽）」。沒想到，小助理馬上乖乖回應「OK, I turned off Bluetooth（好的，我關掉藍芽了）」，並秀出自己真的關掉藍芽的畫面。

▲Siri被兇了之後，聽話地把藍芽關了。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，其他人都笑翻「siri：主人好凶，不乖乖照做等等就摔了手機我就不在了」、「求Siri的陰影層面，哈哈哈」、「我的siri一定欠兇」、「Siri是有m傾向嗎哈哈哈」。還有網友實際測試後留言「我家的超好講話耶」、「我家的怎麼罵我母湯」、「我的Siri很乖」。

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