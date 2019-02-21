玩完《還願》！家裡擺設「神撞主角家」　她怕爆…同款石子地：根本被附體

▲原PO家（圖右）和遊戲場景（圖左）也太像了吧！（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

以《返校》一作揚名的赤燭遊戲，其新作《還願》19日上架後引起風潮。一名女網友玩過遊戲後，忍不住直呼「不買還好，一買真的是快被嚇死，就在剛剛覺得根本就是自己家被還願附體」。只見她貼出家中的照片，讓其他人也笑翻「傳說中的阿罵家模擬器」、「你小心家裡會變朝聖旅遊勝地」。

一名女網友在《Dcard》表示，說自己是第一次在steam平台上買遊戲來玩，大讚赤燭遊戲團隊「因為實在是太喜歡淇淇巧克力了，遊戲預告片製造出來的年代感真的好讚！」接著她玩了遊戲後，發現遊戲場景「根本就是自己家被還願附體」，像是磁磚地板，和廚房冰箱跟牆壁上的磁磚，都和《還願》中的主角家如出一轍。

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原PO笑說，可惜家裡的冰箱下方把手斷了，不然還原度會更高，而且這個冰箱已經用了25年以上，「千萬別賣東西給客家人，太會保養東西了哈哈哈」。因為《返校》遊戲背景參考東勢高工，也讓原PO忍不住猜測「剛好我家就是在東勢，蠻多同學跟親戚家也都還是長差不多這樣子，大概屋齡都有個30年吧？很好奇遊戲團隊裡面是不是也有東勢人」。

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▲這個石子地板……我是不是還在《還願》啊？（圖／翻攝自Dcard）

看到原PO家的照片後，許多《還願》迷紛紛留言「傳說中的阿罵家模擬器！不過你家還原度（？）真的好高哦好想朝聖」、「就是在你家取景製作的」、「美心是妳」、「你小心家裡會變朝聖旅遊勝地」、「那個冰箱擺法……真的會瞬間以為自己還在遊戲裡欸」、「人生如遊戲、遊戲如人生」。

也有人說自己家也很像，「台灣某個年代很流行石子地板，這種地板在老住宅幾乎都看的到，加上竹編木製的椅子跟大理石桌，應該有不少人家的客廳都長這樣」、「之前arg開的賴群裡面有人的家也超像」、「冰箱旁邊牆壁的瓷磚跟我阿嬤家的一模一樣」、「就那個年代的東西啊！我家廚房和浴室牆上也是那個花，浴缸也是那個，已經被踢破換掉了，然後那個門的花紋到現在都買得到。對啦！我家室內門也是那個」。

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▼有其他網友也貼出自家照片，說根本就是遊戲場景。（圖／翻攝自Dcard）