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《大灣區綱要》促「大陸同化香港」　林鄭：不會令港被同化

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▲▼ 候任行政長官林鄭月娥。（圖／CFP）

▲林鄭月娥。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

「粵港澳大灣區發展規劃綱要」18日全文公開，包括實行方式與相關制度都備受各方關注。其中綱要提出「塑造健康灣區」，讓非急重病人跨境到香港指定公立醫院求診，引起醫療負擔憂慮；因綱要使「大陸同化香港」的質疑聲浪也不斷傳出。對此，香港特首林鄭月娥回應．措施只是方便港人回港求醫的安排，且推進大灣區建設將「豐富一國兩制實踐的內涵」，並強調不會「令香港被內地同化」。

綜合媒體報導，經中共中央、國務院同意，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》18日公布，規劃「粵港澳大灣區」未來將建設成為國際一流灣區，打造成宜居、宜業、宜遊的優質生活圈。

►►《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式印發　三地共建國際一流灣區

▲▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

「大灣區」涵蓋香港特別行政區、澳門特別行政區和廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市，總面積5.6萬平方公里，是大陸開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，具有重要戰略地位。

►►粵港澳大灣區綱要出台　陸媒：解決「對岸問題」的鑰匙

不過此綱要一出就引起「大陸同化香港」的質疑聲浪，港府、廣東省人民政府和澳門特別行政區政府21日合辦宣講會時，林鄭月娥回應，推進大灣區建設是「豐富一國兩制實踐的內涵」，有利於保持港澳的長期繁榮穩定．並不會向部分人擔憂的，導致「兩制」界限模糊，也不會導致香港的關稅地位弱化，「更加不會令香港被內地同化」。

▲▼粵港澳大灣區 。（圖／CFP）

▲粵港澳大灣區 。（圖／CFP）

「綱要」中提到的「非急重病人跨境到香港指定公立醫院求診」，也惹來加劇香港醫療系統負擔的擔憂，針對這項質疑，林鄭月娥20日回應，大灣區規劃確是令香港繼續成為國際城市的機遇，「非急重病人」是指香港人，港人在大陸有非急重病要回港求醫，是由救護車送到邊境，再有香港救護車送到醫院，「這只是方便港人回港求醫的一個安排」，同時，希望議員不會排斥他們返回香港求醫。

有關「綱要」的落實政策，廣東省省長馬興瑞表示，粵港澳大灣區已邁出實質性步伐，一批標誌性項目，一批創新政策正在紮實推進，會舉全省之力推動大灣區建設。近期將推出廣東省貫徹落實粵港澳大灣區的落實政策，下一步將按照規劃綱要提出的戰略地位，高質量高標準推進大灣區發展。著眼於一國兩制下深入推進大灣區體制機制創新，加強三地在法律服務​​、金融、醫療等方面的建設對接。

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關鍵字：粵港澳大灣區發展規劃綱要,香港,同化,林鄭月娥,醫院,一國兩制

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