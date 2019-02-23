花蓮改善農地重劃區環境　先期規劃長良里38公頃明年施工

▲花蓮縣政府改善農地重劃區耕作環境，前往玉里鎮長良里農業區會勘，預定今年辦理先期規劃，明年辦理工程施工。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣以農業觀光立縣，縣長徐榛蔚重視農民耕地農水路改善，提供良好的農業生產環境，責成地政處積極向中央農政主管機關爭取相關經費並配合縣府補助款，規劃農地重劃區改善工程。地政處重劃科22日與縣府偕往玉里鎮長良里農業區會勘，預定今年辦理先期規劃，明年即可辦理工程施工。

共同會勘單位有行政院農業委員會、經濟部水利署、內政部地政司、內政部土地重劃工程處、行政院國軍退除役官兵輔導委員會台東農場、台北榮民總醫院、花蓮縣玉里鎮公所、台灣花蓮農田水利會及長良里里長陳文華等單位及地方人士，此次重劃區改善的面積是38公頃。

地政處長江東成表示，花蓮縣農業生產環境的改善對農民農作物產量及交通運輸有深遠實質的影響，所以特別要求所屬重劃單位列重點管制經費的爭取，以謀取農民的最大的福利。

地政處重劃科科長劉宏邦表示，花蓮縣玉里鎮長良地區早期農地重劃區於民國54年辦理完成，面積312公頃。重劃當時的工程費和農水路用地全部由農民負擔，為顧及農民之負擔能力，田間農路寬度僅施設2.5-3公尺，路面均未加舖碎石，排水路亦多未施設內面工。由於常年失修，功能受損，已無法提供現代農業經營之需要，本次專案規劃即針對破損部分予以更新改善增進農水路功能，以符合現代化農業經營之需要。

▲花蓮地政處積極向中央農政主管機關爭取相關經費並配合縣府補助款，規劃農地重劃區改善工程。

之前95至98年度縣府已多次辦理該區更新改善，面積達312公頃，花蓮縣政府將繼續積極爭取相關經費，期盼投入更多的經費，早日全面改善縣內已辦竣農地重劃區所有極需改善的農水路，以利提升耕作便利性、耕作價值及農業經濟效益。