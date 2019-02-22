扁政府新聞局長葉國興任國安會副秘書長　蔡英文盼協助國安防護網建構

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統府國安會最新人事，前總統陳水扁時期的新聞局長葉國興將接任總統蔡英文的國安會副秘書長，另外，前行政院副院長施俊吉、現任國安會副秘書長陳俊麟則將擔任國安會諮詢委員。總統府發言人黃重諺表示，總統蔡英文期許葉國興能發揮所長，積極協助國家安全會議完善三道防護網的建構。

葉國興原本已經淡出政治圈，他曾在扁政府時期擔任新聞局長、政務委員與行政院秘書長等，這次將擔任蔡政府的國安會副秘書長。施俊吉有財經專業背景，日前才隨著前行政院長賴清德內閣總辭，這次預計將接任國安會諮詢委員。

黃重諺表示，甫卸任行政院副院長的施俊吉學養俱佳，政務歷練完整，過去歷任行政院副院長、政務委員、金管會主委與證交所董事長等職，對於國家財經情勢與整體發展，更有通盤的了解，實務經驗豐富。黃重諺說，面對包括美中貿易衝突在內等國際經貿變局對台灣經濟可能的衝擊，總統希望能借重施俊吉豐富的知識與經驗，充分掌握美中貿易衝突下的各種可能挑戰，並提出有效因應策略，因此特聘其為國家安全會議諮詢委員。

黃重諺指出，考量國家安全是多面向的綜合事務，短中長期各項議題之風險機會並存，必須透過堅實的調查研究與分析，才能釐清優先順序，提出具體政策作為，專長於分析研判社會趨勢與未來情勢，並長期襄贊中樞決策的陳俊麟，在國安事務的協調與危機處理上有相當專長。「面對台灣社會內部快速變遷，外部威脅持續的挑戰，總統特聘陳俊麟先生為國家安全會議諮詢委員，期待借重陳俊麟先生的專業，在相關安全事務上給予總統最好的協助。」



針對即將出任國家安全會議副秘書長的葉國興，黃重諺介紹，葉國興學術背景橫跨法律、經濟、國際關係，並歷任國家安全會議諮詢委員、行政院新聞局長與秘書長、總統府國策顧問等職務。不論在國家安全事務、政經議題的掌握，葉國興都有相當好的表現。黃重諺強調，「面對中國利用開放社會各個薄弱環節，積極滲透並影響台灣民主運作，總統已經在今年元旦宣示要建立守護台灣安全的三道防護網。總統期許葉國興先生能發揮所長，積極協助國家安全會議完善三道防護網的建構。」

施俊吉

● 學歷：台灣大學經濟學博士

● 經歷：行政院副院長、行政院政務委員、金融監督管理委員會主任委員、公平交易委員會委員、證券交易所董事長、中央研究院研究員



陳俊麟

● 學歷：清華大學社會所碩士

● 經歷：國家安全會議副秘書長、行政院研考會副主委、資策會董事



葉國興

● 學歷：美國紐約大學比較法學碩士、美國哥倫比亞大學國際關係碩士

● 經歷：總統府國策顧問、國家安全會議諮詢委員、行政院秘書長、政務委員、新聞局長、台糖公司董事長、台灣綜合研究院國際暨戰略研究所研究員、政大國關中心助理研究