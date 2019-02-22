吳敦義拋和平協議　學者：強化「九二共識」定位與綠拉開距離

▲吳敦義拋出若國民黨重返執政後，可考慮以對岸洽簽和平協議的話題。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳政錄／上海報導

今年九二共識、「習五條」等廣受爭論，藍營國民黨主席吳敦義日前又拋出若重返執政，可考慮洽簽兩岸和平協議的說法，再掀話題，對此陸方涉台學者認為，和平協議洽簽，首先要解決的是兩岸關係定位，若藍營能藉此強化九二共識，無異是對「拒不承認」的綠營做有力因應，並在兩岸政策上拉開距離。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯強調，和平協議是走向統一前的一個重要步驟，並不代表統一，此時提出的關鍵性在於可調整未統一前，大陸、台灣兩地的關係是什麼，給彼此一個明確的定義。

在此之下，他認為，由於和平發展，一直是兩岸民眾的期望，吳敦義以這個角度切入，若可以此將九二共識定位下來，將是重要的一步。因為現在兩岸關係的發展上，雖然「已經有一個九二共識，但綠營一直說不承認」。

包承柯認為，台灣民眾始終要面對「你是誰、我是誰」的問題，在兩岸發展過程中，互相承擔責任，而隨九合一大選讓台灣的思潮逐漸轉變，吳敦義做為老練的政治人物，此時拋出和平協議話題，一方面在試水溫，一方面也可藉此在兩岸政策上，拉開與民進黨的距離。

包承柯進一步表示，過去國民黨內部對一中同表、一中各表等立場一直曖昧不明，而相較馬英九，此次吳敦義做為藍營高層級的政治人物，罕見拋出內涵為「台灣屬於中國」的和平協議洽簽說，也是意識到，在韓國瑜效應後，比起蔡英文和大陸的極端對立，台灣民眾對九二共識之類的議題「並非那麼反感」，因此提出了進一步的解套辦法。

不過他也提到，儘管吳拋出兩岸和平協議洽簽的說法，國民黨內部是否能達成共識，甚至是2020年由「哪個太陽」領銜都尚未明朗，考量除蔡英文已表態參選，台北市長柯文哲亦可能攪亂一池春水，吳敦義的理念是否能讓國民黨於兩岸政策，走出更清晰的路線，將影響2020年大選走向。