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自爆與陳水扁有「特殊關係」　柯文哲：若不是我救他已死在獄中

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▲▼台北市長柯文哲接受POP Radio《Pop搶先爆》主持人黃光芹專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲接受POP Radio《Pop搶先爆》主持人黃光芹專訪。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲預計於3月1日拜會前總統陳水扁，洽談北市府「阿扁口述歷史回憶錄」出版事宜。柯文哲22日受電台專訪談及陳水扁時表示，陳水扁對他還是不錯，不太會罵他，因為自己也算是陳水扁的恩人，「當年如果不是我大力去營救，他現在已經死在獄中了！」

柯文哲將拜會陳水扁，還因此引發獨派團體不滿，不過柯文哲受《POP Radio》專訪時，自爆與陳水扁交情匪淺，他說，「我跟阿扁有特殊關係，我是他的醫生，他也不太會罵我，因為他是南部人，給人家幫助過」，並強調「當年如果不是我大力營救，他現在已經死在獄中了，我跟你講，真的！」。

柯文哲憶起當年醫治陳水扁，他說，「當時他一測阿扁的心率就知道，很多人說阿扁在獄中，人家以為他在裝病，其實是『凝死』，整個自主神經全亂掉」，柯文哲強調，若2014年選舉沒翻盤，陳水扁可能還被關在獄中。

柯文哲接著被問到「白綠合作」重啟的可能，柯文哲表示，一百件事情「不可能都不合作」，合作其實有時候還是要私下的交情，例如他與余天、民進黨立委莊瑞雄等人和交情不錯，「除非民進黨不准讓柯文哲去」，不然拜託他站台他一定會去。

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關鍵字：柯文哲,陳水扁

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