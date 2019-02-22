宜蘭女消防員細心救護獲好評　患者來信感謝

▲2019年1月11日中午12時32分，大里海岸有釣客身體不適急需救援，大里消防分隊前往進行搜救，並將患者送達醫院救治，患者為高齡雙語文字工作者，日前特別來信感謝宜蘭人熱情友善及當時女消防員楊喨翔（圖右）體貼細心救護。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府消防局1月11日中午12時32分獲報大里海岸有釣客身體不適急需救援，立即指派大里分隊前往進行搜救任，並將患者送達醫院救治，患者為高齡雙語文字工作者，日前特別來信感謝宜蘭人熱情友善及當時女消防員體貼細心救護。

宜蘭消防局大里分隊小隊長許自旭表示，1月11日中午接獲救災救護指揮中心派遣後，率分隊消防人員5名、役男1名前往進行救任務，當日烈陽高照天氣非常炎熱，與患者多次聯繫下仍無法取得確切位置，搜救人員再與家屬多次聯繫後研判可能受困地點，進行沿岸搜索。

終於在下午1時20分發現患者，患者當時意識清楚、生命徵象穩定，惟身體不適、肢體無力疑似中暑無法行走，搜救人員給予長背板及繩索處置固定，順利將患者搬運至救護車，由隊員張世榮、楊喨翔及役男鍾尚宇將患者後送就醫。

當時參與救護的女消防隊員楊喨翔說，患者於救護車上出現嘔吐情形，由她及役男協助患者處理嘔吐物，因患者有嚴重聽覺障礙，她一路上需以文字書寫與患者溝通，最後將患者護送至醫院救治。

這名患者出院後，感恩搜救人員及救護人員搶救其生命，其中特別感謝楊喨翔體貼及細心，另大里分隊將釣具裝備整理完好無缺，使患者感受宜蘭人的耐心及熱情。



宜蘭消防局局長徐松奕表示，目前外勤女性同仁共15名，女性同仁天生俱備耐心、細心、同理心等特質，於執行緊急救護勤務過程發揮這些特質，往往使患者感受到溫暖的心理支持，使患者感恩在心。