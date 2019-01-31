　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

六都首長柯文哲好感墊底！「一日行情」、「強盜說」傷很大

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲視察萬大果菜、魚類批發市場。（圖／記者范綱儀攝）

▲柯文哲。（資料照／記者范綱儀攝）

政治中心／綜合報導

六都首長滿月成績單揭曉！台北市長柯文哲近日網路聲量直落，在好感度排名中慘墊底，話題不斷的高雄市長韓國瑜則是第五名；新北市長侯友宜則拿下第一名。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路大數據調查6都市長的網路好感度，侯友宜以正面聲量31.40%居冠，負面聲量僅有28.10%，台南市長黃偉正面聲量25.68%，負面聲量有32.54，位居第二，台中市長盧秀燕則以好評25.08%、負評31.99%拿下第三名。

此外，媒體關注度最高的市長韓國瑜與柯文哲表現卻不如預期，韓國瑜的正面聲量22.55%，負面聲量有31.8%，排名第五，柯文哲的正面聲量僅16.07%，負面聲量高達39.95%，在六都市長中吊車尾。

▲▼柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

▲柯文哲、韓國瑜網路好感度在六都首長中位居第六名與第五名。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

網路聲量部分，韓國瑜則是遙遙領先其他人，韓一人聲量就超過另外五都總和，這一個月有藝人白冰冰擔任代言人、九二共識等爭議，議會備詢處女秀也引起高度關渡，近一個月來累計高達75萬1207筆的網路聲量。

韓國瑜聲量的最高峰落在備詢當天1月17日，線上直播甚至一度因為太多人觀看而當機，被民進黨立委質疑12條政見能夠兌現幾條，韓坦言僅有2條沒問題，引起網友批評。另外韓國瑜創意政見，像是F1賽車場跳票等爭議，也產生負面聲浪。

柯文哲人氣雖不如以往，網路討論仍不低，以47萬0947筆網路聲量遠勝其他人，不過無論是形容總統蔡英文網路聲量回升是「一日行情」，或是拋出「強盜說」比喻美中台關係，都引起的負面聲量，臉書粉絲團也出現「退讚」潮，成為六都首長中好感度墊底的市長。

柯文哲31日受訪時被問及六都好感度墊底，他回應，「這個講起來很複雜，這是兩個質跟量的問題，網路聲量、正面負面。」至於是否是因為一日行情、強盜說等失言關鍵導致，柯文哲說，「我自己經驗，單一事件不會影響選舉，常常是要累積的，所以每個政治人物都要注意，我在市政會議說政府可不可以犯錯？可以，但是不可以錯得太徹底，完全不犯錯等於不做事不可能，每天要反省、每天做完事享有沒什麼可以改善的。」

ET快訊
驚悚畫面曝光！單車伯「鬼牽式」詭衝快車道遭油罐車輾斃
鍾麗緹21歲混血女兒神遺傳爆乳基因！大開東西半球比媽還辣
過年前陪母燙髮一上公車「找不到」　網笑翻：6個阿姨也是
她買4不祥數字全中獎！破解刮刮樂迷思：吉利號碼是騙人的

關鍵字：六都,柯文哲,網路聲量,好評,負評

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

228騎鐵馬到高雄？柯文哲遭轟一心一意蹭韓國瑜

促修法放寬國家前途公投　喜樂島要立委表態

侯友宜、張淑芬「閉門會談」　新北、台積電合作大型公益計畫

宋餘俠出任行政院資安長　「中國3C產品禁用名單」延到3月公布

勞保基金虧損上千億傳破產　鄭運鵬批藍營：資訊錯誤有點「妖獸」　

羅智強力挺全民調：侯友宜、盧秀燕、韓國瑜是「最好的驗證」

雲端最前線／花旗銀行驚爆大當機 客戶存款全部歸零

宏都拉斯替台發聲　外交部籲WHO：回歸醫衛專業、棄政治干擾

宋餘俠出任政院資安長　中國3C產品禁用名單延到年後發布

春節出遊不塞車！林佳龍、蘇貞昌推兩款APP路況一把抓

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

228騎鐵馬到高雄？柯文哲遭轟一心一意蹭韓國瑜

促修法放寬國家前途公投　喜樂島要立委表態

侯友宜、張淑芬「閉門會談」　新北、台積電合作大型公益計畫

宋餘俠出任行政院資安長　「中國3C產品禁用名單」延到3月公布

勞保基金虧損上千億傳破產　鄭運鵬批藍營：資訊錯誤有點「妖獸」　

羅智強力挺全民調：侯友宜、盧秀燕、韓國瑜是「最好的驗證」

雲端最前線／花旗銀行驚爆大當機 客戶存款全部歸零

宏都拉斯替台發聲　外交部籲WHO：回歸醫衛專業、棄政治干擾

宋餘俠出任政院資安長　中國3C產品禁用名單延到年後發布

春節出遊不塞車！林佳龍、蘇貞昌推兩款APP路況一把抓

萌蝸寶寶吃柚子「小嘴微張吸果肉」：咻～　網狂重播：超治癒

228騎鐵馬到高雄？柯文哲遭轟一心一意蹭韓國瑜

巴鈺懷孕胖22Kg「殘留男性荷爾蒙」：覺得人生沒希望

曼谷遭霧霾壟罩「AQI指數紅爆」...400學校停課！無人機灑水救援

貪吃喵手撐嘴邊肉　皺眉緊盯觀賞魚：什麼時候才能吃到ㄚ～

蘆洲肉圓惡爸揍完妻小甩巴掌　檢認證「強制＋傷害罪」起訴

東森寵物雲狂送7張東京來回機票　過年還有「現金折價」好運摸彩！

《延禧》、《如懿傳》等宮鬥劇遭停播！各衞視都收到「上級通知」

Martin Garrix爆「遭天團取代」　連續3年Tomorrowland壓軸換人

旗山醫院新進「藍眼白袍毛醫師」　還有「助理」抱牠拍照

政治熱門新聞

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人..

王世堅遇謝龍介：我有扶龍命格，..

香港馬會未派員訪高雄？　韓回應

員警付出貢獻　韓國瑜慰問

劉世芳坦承檔嗆聲公車　羅智強：..

柯P找韓國瑜！228衝「一日雙..

失言爭議「六都好感墊底」　柯文..

2陸男滯留桃機求政治庇護　已成..

4分鐘看8國挺台返WHO　蔡英..

驚！勞保基金單月虧損1200億

貨又賣出去了！高雄水果再出口大..

捐新北1.7億「無名氏」留字條..

謝龍介若輸掉補選代表韓流告終？

李四川：韓國瑜2特質更勝藍太陽..

更多熱門

相關新聞

馬英九不看好政治能量　柯文哲：他何時變名嘴了？

前總統馬英九日前受訪時談到台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜，他表示，對於柯文哲的政治能量抱持懷疑態度，質疑能否延續到2020總統大選。柯文哲31日上午至榮濱商圈發送豬年發財金時反擊回應，「馬英九什麼時候開始變名嘴了？」

中正紀念堂變立法院？柯文哲：在蔣中正銅像前開會？太有創意

韓國瑜選總統要看柯P民調？柯文哲嘆：何必想東想西浪費力氣

大陸施壓台灣接受一中框架？柯文哲：又不是今天才施壓

失言爭議「六都好感墊底」　柯文哲：政府可以犯錯但要會反省

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

必知五月天10件事　第1點超多人錯

馬國畢負債5000萬翻身！「1年連開4家店」變餐飲大亨

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

台中麗寶樂園「斷軌列車」故障

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！網瘋猜有孕

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面