六都首長柯文哲好感墊底！「一日行情」、「強盜說」傷很大

▲柯文哲。（資料照／記者范綱儀攝）

政治中心／綜合報導

六都首長滿月成績單揭曉！台北市長柯文哲近日網路聲量直落，在好感度排名中慘墊底，話題不斷的高雄市長韓國瑜則是第五名；新北市長侯友宜則拿下第一名。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路大數據調查6都市長的網路好感度，侯友宜以正面聲量31.40%居冠，負面聲量僅有28.10%，台南市長黃偉正面聲量25.68%，負面聲量有32.54，位居第二，台中市長盧秀燕則以好評25.08%、負評31.99%拿下第三名。

此外，媒體關注度最高的市長韓國瑜與柯文哲表現卻不如預期，韓國瑜的正面聲量22.55%，負面聲量有31.8%，排名第五，柯文哲的正面聲量僅16.07%，負面聲量高達39.95%，在六都市長中吊車尾。

▲柯文哲、韓國瑜網路好感度在六都首長中位居第六名與第五名。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

網路聲量部分，韓國瑜則是遙遙領先其他人，韓一人聲量就超過另外五都總和，這一個月有藝人白冰冰擔任代言人、九二共識等爭議，議會備詢處女秀也引起高度關渡，近一個月來累計高達75萬1207筆的網路聲量。

韓國瑜聲量的最高峰落在備詢當天1月17日，線上直播甚至一度因為太多人觀看而當機，被民進黨立委質疑12條政見能夠兌現幾條，韓坦言僅有2條沒問題，引起網友批評。另外韓國瑜創意政見，像是F1賽車場跳票等爭議，也產生負面聲浪。

柯文哲人氣雖不如以往，網路討論仍不低，以47萬0947筆網路聲量遠勝其他人，不過無論是形容總統蔡英文網路聲量回升是「一日行情」，或是拋出「強盜說」比喻美中台關係，都引起的負面聲量，臉書粉絲團也出現「退讚」潮，成為六都首長中好感度墊底的市長。

柯文哲31日受訪時被問及六都好感度墊底，他回應，「這個講起來很複雜，這是兩個質跟量的問題，網路聲量、正面負面。」至於是否是因為一日行情、強盜說等失言關鍵導致，柯文哲說，「我自己經驗，單一事件不會影響選舉，常常是要累積的，所以每個政治人物都要注意，我在市政會議說政府可不可以犯錯？可以，但是不可以錯得太徹底，完全不犯錯等於不做事不可能，每天要反省、每天做完事享有沒什麼可以改善的。」