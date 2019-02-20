女力崛起！20年來第一位　31歲王聘婷接任大溪消防分隊長

▲31歲的王聘婷接任大溪消防分隊長，是桃園市消防局首位女性消防分隊長。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「20年來第一位，連局長都要親自出馬。」桃園市消防局局長謝呂泉20日主持大溪消防分隊長交接指出，新任的分隊長王聘婷是該局20年來，第一位女性消防分隊長，因此，他一定要到場主持交接。謝呂泉強調，現今執行消防勤務已不分性別，未來會提拔更多優秀女性消防同仁擔任要職，期善用女性韌性與細心度，推展消防業務。

▲謝呂泉（右）親自主持交接典禮。（圖／陳寶印提供）▼王聘婷身材高眺，擁有救助、救護、救生員及化災指揮班等相關證照。（圖／桃園市政府消防局提供）

現年31歲的王聘婷，身材高眺，擁有救助、救護、救生員及化災指揮班等相關證照，對於成為桃園消防局首位女性分隊長，期許自已接任外勤繁重勤務後，能盡心盡力扮演消防分隊長角色，並與消防同仁相互學習砥礪，共同創造新氣象與帶領同仁做好消防三大工作任務。

據指出，王聘婷畢業於警專，10年前分發至新北市消防局服務4年，6年前回到桃園故鄉消防局服務，2016年考取警察大學研究所就讀，畢業後隨即投入於搶救業務工作，一路從基層做起，靠著自已的努力和表現，成桃園消防局首位女分隊長。

謝呂泉在進行大溪消防分隊新、卸任分隊長交接典禮中，也肯定卸任的分隊長林士揚在大溪消防分隊期間，不但建立良好地方人脈，救護和救災更獲地方肯定，深信調升龜山分隊擔任分隊長，藉由他在大溪的良好救災和救護，能在龜山消防分隊發揮所長，讓龜山的消防工作更上層樓。