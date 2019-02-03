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冥府剋星！新北超強救護員　OHCA救回率達6成

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▲▼由市長侯友宜代表新北市消防局，頒獎表揚表現傑出的消防及義消人員。（圖／記者趙永博翻攝）

▲新北市消防局舉辦消防暨義消楷模表揚大會，所有獎項由市長侯友宜親自頒發。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／新北報導

在新北市消防局新店分隊專責救護隊的隊員柯郅任，在出勤OHCA救護任務時，都拚了命的對傷者按壓施予CPR，將患者從死神手中搶救回來，讓他的OHCA救護率高達6成。新北市消防局為此，也特別在今年的消防暨義消楷模表揚大會上，由市長侯友宜親自為他頒獎表揚。

人稱「冥府剋星」及「消防神手CPR」的柯郅任，在新北市消防局服務已逾13年，每一次的出勤OHCA救護，都拚了命地與死神搶人，截至目前為止成功救回到院前失去生命徵象的患者高達6成，維護了諸多瀕臨破碎家庭的完整。

柯郅任除了投身第一線救援任務外，也致力於救護技術的經驗傳授與教導。他在受獎時表示，永遠記著一位學長說過的「一個人可以走得很快，但一群人可以走得很遠。」這也是消防人員生死與共、相互砥礪的精神。

新北市長侯友宜向所有救護人員致意時表示，擔任消防、救護是個神聖且具危險性的工作，當發生災難時，救災人員就是民眾生存的希望，因此他代表市民，向每位從事消防工作的人員表達感謝之意，承諾市府團隊必作為第一線人員的後勤部隊，勉勵新的一年大家莫忘初衷，竭力維護民眾生命財產安全。

▲▼由市長侯友宜代表新北市消防局，頒獎表揚表現傑出的消防及義消人員。（圖／記者趙永博翻攝）

▲新店分隊專責救護隊的隊員柯郅任，也在今年的消防暨義消楷模表揚大會上受獎。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼由市長侯友宜代表新北市消防局，頒獎表揚表現傑出的消防及義消人員。（圖／記者趙永博翻攝）

▲由市長侯友宜代表新北市消防局，頒獎表揚表現傑出的消防及義消人員。（圖／記者趙永博翻攝）

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