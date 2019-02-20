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提昇到院前黃金救護品質　花蓮開辦高級救護技術員訓練

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▲高級救護技術員訓練有1,280小時的課程，受訓期長達10個月，是緊急救護技術員最高層級。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

高級救護技術員訓練有1,280小時的課程，受訓期長達10個月，是緊急救護技術員最高層級。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

人命在呼吸之間，在救護車趕到意外事故現場，沒有其他醫護人員的情況下，救命就要靠在救護車上的救護技術員。為提升花東地區緊急救護能量，19日上午，花蓮縣消防局首次辦理「高級救護技術員」，由花蓮慈濟醫院承接訓練，第一梯次將培訓20名警消人員，提升花東地區到院前的緊急救護品質。

緊急救護在黃金救援30分鐘中與死神拔河，也是在最危急時刻搶救生命，是救護體系的挑戰。花蓮消防局林文瑞局長表示，消防救護人員是到院前救護的主力，因此消防局花了相當多的人力、物力與心力，還結合了衛生局與花蓮慈濟醫院的資源，讓接受高級救護技術員訓練的學員不再需要跋山涉水到北部，就能在地訓練出優秀的高級救護技術員，共同為民眾生命安全把關。

▲高級救護技術員訓練有1,280小時的課程，受訓期長達10個月，是緊急救護技術員最高層級。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣消防局「高級救護技術員」訓練由花蓮慈濟醫院承接，第一梯次將培訓20名警消人員。

到院前緊急救護是整個醫療體系的第一道防線，花蓮慈濟醫院王志鴻副院長表示，花蓮慈濟醫院不僅是東部的重度級急救責任醫院，去年九月更通過衛生福利部認可為高級救護技術員訓練醫院，積極配合消防局培訓高級救護技術員，希望能提升各項急症包括到院前心肺功能停止、急性腦中風、急性冠心症及嚴重外傷等的到院前緊急醫療救護品質。

象徵緊急救護技術員最高層級的「EMT-P高級救護技術員（Emergency Medical Technician-Paramedic，簡稱EMT-P）」訓練），訓練內容包含解剖生理學、藥理學、心電圖判讀、高級心臟救命術、急診創傷訓練、小兒高級救命術……等學術課程，為消防人員各項訓練中時數最長也最具挑戰性的進階訓練。受訓期間長達10個月。

身為小兒科醫師的衛生局朱家祥局長也表示，自己過去也在花蓮慈院協助急診醫療服務二十三年的時間，所以深刻了解到院前緊急救護的重要性，訓練期間，學員必須要進臨床接受醫院急診實習、救護車實習以及救護指揮中心實習，完成1280個小時的紮實訓練，精進緊急救護專業技能，以提升病人到院前存活率及服務品質。

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