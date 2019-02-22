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雲端最前線／ETtoday、TVBS民調 五成高雄市民不支持韓國瑜選2020

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新聞節目中心／綜合報導

《ETtoday新聞雲》20日公布2020總統選舉追蹤調查民調，其中調查顯示有51.4%高雄市民不支持高雄市長韓國瑜參選2020總統。而針對2020總統大選，TVBS 21日也公布了最新民調，對於韓國瑜參選的可能性，調查結果也指出有56%高雄市民不支持，兩份民調結果，皆顯示有過半的高雄市民不支持韓國瑜選2020。此外，同性婚姻專法草案21日在行政院會通過，送請立法院審議。政院版同婚草案內容規定年滿18歲以上可適用本法，詳述同志可以結婚、繼承、繼親收養等，專法並自5月24日起實施。對此議題，《雲端最前線》22日邀請立法委員王育敏、立法委員尤美女、台北市議員梁文傑、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討藍綠2020總統人選支持度及同婚專法草案。

▲▼韓國瑜大宣示。（圖／攝影中心記者攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／攝影中心記者攝）

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，台北市長柯文哲目前以20.6%支持度領先群倫，而國民黨的韓國瑜則以18.4%支持度緊追在後。若民進黨仍由蔡英文競選連任，分別對上韓國瑜及柯文哲，支持度為19.7%、38.0%、30.6%，韓國瑜將領先2人至少7.4%，儘管韓國瑜的高人氣無法檔，不過有超過半數的高雄市民並不支持韓國瑜參選，其中非常不支持的民眾佔了32.5%；而支持民眾有40.6%。

TVBS在21日也公布最新民調，調查結果指出，如果台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜都投入選戰，與總統蔡英文的競逐，韓國瑜支持度為37%、柯文哲35%、蔡英文16%。此外，在人氣相當高的高雄市長韓國瑜方面，儘管外界都有捧他參選總統的聲浪，但根據民調顯示，有56%高雄市民不支持，比例高於表示支持的28%民眾，另外14%沒有表示意見。顯示韓國瑜如果參選2020總統大選，在多數地區雖然有高支持度，但半數以上高雄市民並不支持韓國瑜投入總統選舉。

▼行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

蘇貞昌親唸673字挺同婚。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

此外，同婚專法草案《司法院釋字第748號解釋施行法》21日正式在行政院會通過，下一步要送往立法院審議。草案內容大多準用民法相關規定，全案共27條條文，訂定未滿十八歲者不適用本法，若要收養子女，準用《民法》相關規定，但包含共同收養、跨國婚姻等議題尚未詳細規定，另還詳述繼承等條文，明訂本法將在5月24日施行。法務部長蔡清祥表示，目前先求踏出第一步、符合釋憲規定，法律是要逐步解決問題的。

同時，行政院長蘇貞昌21日也在院會表示，雖預期外界對同婚專法仍有爭議，但仍期待同志朋友們能多等一下，法案已先從無到有，現在已經看到那束光，有一天一定會很光明，「進步是一步步，不可能一步到位或一次就能夠完成。」對此議題，《雲端最前線》22日邀請立法委員王育敏、立法委員尤美女、台北市議員梁文傑、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討藍綠2020總統人選支持度及同婚專法草案。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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