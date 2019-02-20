「蔡英文宣布參選國民黨已失先機」　李艷秋曝4顆藍太陽死穴

▲國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文19日接受CNN專訪時表示將會競選連任，讓民進黨有時間團結迎戰2020。反觀國民黨總統初選時程未定，資深媒體人李艷秋20日發文，認為國民黨遲遲不做決定已失先機，也對4顆藍太陽們的死穴加以分析。

國民黨可能參選2020的4顆藍太陽，包括黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前總統馬英九，不過，國民黨總統初選提名辦法尚未定案，吳敦義表示6月才會確定總統人選。

對此，李艷秋於臉書發文，狠批國民黨總統提名初選搞得爾虞我詐，機關算盡，接著一一分析藍太陽們的死穴，反觀蔡英文則正式宣布要參選2020，一棒子打昏民進黨內蠢蠢欲動的勢力。

李艷秋分析吳敦義，她表示，吳敦義身為黨主席，九合一大贏，但「光環在韓國瑜身上」，爭大位，時不我予；初選若贏了，別人說他球員兼裁判，考試作弊；初選若輸了，辭掉黨主席，又會招輸不起之譏。

李艷秋獻策，「吳敦義最好的方式是現在就宣佈退場，全力輔選」，站上無欲的高度，展現無私的氣度，把白賊義的印象轉變成有情「義」，如果拿回執政權，黨主席的舞台依舊會有聚光燈的。

▲吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）



李艷秋分析王金平，她認為，雖然2020選舉時王院長才79歲，但他不會是雷根，王金平參加初選最大的功能是，「讓大家有機會把老舊傳統顢頇的國民黨複習一遍」。她說，路人甲都可分析王金平的總統路遙遠坎坷，圓融如他，真的只有總統大位一個目標嗎？若過程中再出現交換、喬、搓這些把戲，「國民黨一定死得很難看」。

▲王金平。（圖／記者黃克翔攝）



李艷秋分析馬英九，她表示，大過年的，卸任元首和在任時走一樣的行程，拜廟、紅包、春聯、訪視、出書、專訪、拍短片當網紅，「嗯...馬前總統，你有事嗎？不是在反省為何執政八年，國民黨卻被選民唾棄嗎？這樣刷存在感是要證明什麼呢？」有人說以馬總統的智慧，應該不至於再參選，但我卻希望他再參加國民黨初選，我迫不及待想看看他的得票。

▲馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）



李艷秋分析朱立倫的優勢，第一，安全從新北市長下樁，接任者選得漂亮；第二，早早宣布參選，不搞黃袍加身、扭扭捏捏的戲碼；第三，年紀最輕、資歷完整，看起來最有贏面，再提到朱立倫四年前主導的換柱戲碼，他不斷向當事人道歉，事過境遷，加上藍營選民迫切要下架民進黨，此事對他的殺傷力也在減弱中。

但李艷秋話鋒一轉，認為朱立倫這位典型的國民黨精英，卻遇到澎湃莫之能禦的非典氛圍，在韓流的對照下，與其他幾顆夕陽一同被掃入老舊國民黨的陣營，如何與夕陽們分離？如何展現自身的魅力？如何讓選民重新認識他？對朱立倫來說是一門很難的功課。

▲朱立倫。（圖／記者周書羽攝）



李艷秋最後說，蔡英文早早宣布競選連任，讓民進黨基本盤有時間團結；國民黨要搶大位，遲遲不做決定已失先機，如果最後用盡心機提出的人選，讓藍營自己人都投不下去，那就謝謝不聯絡了。