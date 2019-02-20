2020總統大選最新民調！韓國瑜35.1%遙遙領先　柯文哲、蔡英文難敵

▲柯文哲、韓國瑜與蔡英文3人，被認為是2020總統大選的熱門對抗組合。（組合圖／記者范綱儀、宋德威、周書羽攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選越來越近，朝野各陣營正為角逐大位緊鑼密鼓地籌備。最新一份民調顯示，高雄市長韓國瑜挾著強大「韓流」，若要參選將有高達35.1%的支持率，也是唯一一位能夠打敗台北市長柯文哲28.6%支持率的人。現任總統蔡英文的支持率則是22.0%，排在第3名。

根據《蘋果日報》報導，針對韓國瑜若未來參選2020總統大位，將有35.1%的支持度，對比柯文哲28.6%的支持度，相差6.5個百分點，而與現任總統蔡英文支持度22.0%相比，差距則拉開到13.1個百分點。

▲韓國瑜就任高雄市長後仍有高人氣。（圖／高雄市政府）

若國民黨由朱立倫或王金平參選，柯文哲的人氣都會攀升至第一位，最高還會達到40.1%的支持度。這種情況不管民進黨是由蔡英文或賴清德參選，要超越柯文哲的高人氣會相當困難。

▲賴清德一度被看好是未來總統的強勢人選。（圖／記者賴于榛攝）

《ETtoday新聞雲》1月19日民調顯示，若國民黨派出朱立倫參選，將以25.3%的支持度領先台北市長柯文哲的20.7%；民進黨方面，總統蔡英文17.3%的支持度同樣位居第3，而前行政院長賴清德僅有7.7%支持度，排名第4。

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