　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是詐騙！接到手搖店「調查電話」問完送小物　她跑一趟驚喜

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

以為是詐騙電話，沒想到意外拿到熟客神秘小禮物！一名女網友表示，日前下午接到一通陌生來電，對方聲稱是某間手搖飲，詢問她近期沒有訂飲料的原因，甚至表示準備了小禮物要送。後來她實際跑去店裡，發現真的不是詐騙，小禮物則是前陣子很夯的品牌招牌小磁鐵，讓她意外又驚喜。

該名網友在Threads發文指出，當時對方在電話裡自稱某品牌手搖飲，正在進行消費調查，想了解她最近沒有點飲料的原因，還一一詢問是不是外送太久、或是口味不合。她則回應，單純是因為現在人沒有那麼多，所以才沒有再叫外送。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原以為對話就此結束，沒想到對方突然補一句「有準備小禮物要送去妳家」，讓她瞬間愣住。原PO透露，當下因為人不在家，便改口詢問是否能自行到門市領取，對方也爽快答應，表示會再通知門市人員。

意外拿到超夯冰箱貼「活動剛出就沒了」

掛電話後，她其實一度陷入天人交戰，猶豫到底要不要特地跑一趟，但最後還是因為太好奇小禮物內容，決定親自前往。結果一拿到手，她立刻直呼很開心，還補充這個小物原本是活動剛推出時就想買的款式，沒想到活動還沒結束就缺貨，這次竟意外入手。

貼文曝光後，不少網友羨慕留言，「也太好了吧，這樣就有小禮物」、「可以打給我嗎」、「訂飲料訂到被關心也太厲害」、「居然還打算送到家，超用心」。也有人笑說，「可能是業績大戶」、「SVVIP等級」，更有網友直呼，「小禮物拿到的瞬間真的會開心欸，這個設計很可愛，希望下次活動可以再辦。」

※本文獲原PO授權引用。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘉義市發錢首日！全家出動排隊　26萬人嗨領6000
真的不會害怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人
50歲噁男性侵老闆10歲孫女！　拍片存雲端被逮
快訊／霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　被粉絲暖到
貝克漢長子婚禮「與母共舞」！老婆淚崩離場…DJ還原尷尬真相
換台人爬101「亞洲媽媽反應」曝光　萬人炸鍋：每句全都中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

快訊／12:02台東卑南規模3.8地震　最大震度2級

周末回暖　下周二變天「北東濕冷探14度」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」　萬人炸鍋：每句話全都中

霍諾德攀登101延明天　氣象署曝「風速減弱」：可能零星短暫雨

寒假開始！小港機場今晨出境塞爆　系統當機無法劃位7班機延誤

不是詐騙！接到手搖店「調查電話」問完送小物　她跑一趟驚喜

霍諾德攀101遇雨喊卡！氣象專家曝「短波槽突襲」：明午有望放晴

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

快訊／12:02台東卑南規模3.8地震　最大震度2級

周末回暖　下周二變天「北東濕冷探14度」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」　萬人炸鍋：每句話全都中

霍諾德攀登101延明天　氣象署曝「風速減弱」：可能零星短暫雨

寒假開始！小港機場今晨出境塞爆　系統當機無法劃位7班機延誤

不是詐騙！接到手搖店「調查電話」問完送小物　她跑一趟驚喜

霍諾德攀101遇雨喊卡！氣象專家曝「短波槽突襲」：明午有望放晴

Netflix美女主播信義區撐傘入鏡！揭霍諾德「雨中測試」驚險畫面

隻字未提台灣！美新版「國防戰略」軟化對中立場　強調本土防衛

霍諾德攀台北101宣布延期　五月天阿信4字發聲…網一面倒力挺

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

現賺21萬！陸網傳用廢棄SIM卡提煉近200克黃金

輝達董事會異動！1董事任職10年辭職　手握持股市值逾8億

郁方夫妻親送珠寶大禮！　LuLu、陳漢典感動合照「我們太幸福了」

真的沒在怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人

神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」

生活熱門新聞

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

立春1招財運開紅盤　3生肖穿紅衣最旺

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

下週可能「冷氣團」變天！　今西晴東雨北部水氣逐日減少

台人年終領1個月！韓國人：巨大的文化衝擊

霍諾德攀「台北101」延期　國父紀念館小編發文提醒

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

更多熱門

相關新聞

宿霧別墅搞詐騙　17人被遣返羈押

宿霧別墅搞詐騙　17人被遣返羈押

刑事警察局報請新北地檢署指揮，查獲幫派分子陳男為首的詐團，藏身菲律賓宿霧架設機房，越洋以愛情、投資或公益等話術誘騙台灣人投資虛擬貨幣，經新北地檢署指揮偵辦，前天（21日）與菲方合作，將陳男等17嫌押解返台歸案，檢察官訊後聲請新北地院全數羈押禁見獲准。

通緝犯搞詐騙「躲4樓逃竄」！南投警強勢攻堅逮人

通緝犯搞詐騙「躲4樓逃竄」！南投警強勢攻堅逮人

韓出動包機押解73柬詐騙犯　今上午抵韓

韓出動包機押解73柬詐騙犯　今上午抵韓

阿兵哥當人頭戶助詐605萬　下場關半年

阿兵哥當人頭戶助詐605萬　下場關半年

即／聖石金業檢警第2波行動「再拘11人」　高階主管全入列

即／聖石金業檢警第2波行動「再拘11人」　高階主管全入列

關鍵字：

手搖飲小禮物磁鐵詐騙Threads

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

快訊／霍諾德爬101延期！賈永婕首發聲

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面