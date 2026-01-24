不是詐騙！接到手搖店「調查電話」問完送小物　她跑一趟驚喜

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

以為是詐騙電話，沒想到意外拿到熟客神秘小禮物！一名女網友表示，日前下午接到一通陌生來電，對方聲稱是某間手搖飲，詢問她近期沒有訂飲料的原因，甚至表示準備了小禮物要送。後來她實際跑去店裡，發現真的不是詐騙，小禮物則是前陣子很夯的品牌招牌小磁鐵，讓她意外又驚喜。

該名網友在Threads發文指出，當時對方在電話裡自稱某品牌手搖飲，正在進行消費調查，想了解她最近沒有點飲料的原因，還一一詢問是不是外送太久、或是口味不合。她則回應，單純是因為現在人沒有那麼多，所以才沒有再叫外送。

原以為對話就此結束，沒想到對方突然補一句「有準備小禮物要送去妳家」，讓她瞬間愣住。原PO透露，當下因為人不在家，便改口詢問是否能自行到門市領取，對方也爽快答應，表示會再通知門市人員。

意外拿到超夯冰箱貼「活動剛出就沒了」

掛電話後，她其實一度陷入天人交戰，猶豫到底要不要特地跑一趟，但最後還是因為太好奇小禮物內容，決定親自前往。結果一拿到手，她立刻直呼很開心，還補充這個小物原本是活動剛推出時就想買的款式，沒想到活動還沒結束就缺貨，這次竟意外入手。

貼文曝光後，不少網友羨慕留言，「也太好了吧，這樣就有小禮物」、「可以打給我嗎」、「訂飲料訂到被關心也太厲害」、「居然還打算送到家，超用心」。也有人笑說，「可能是業績大戶」、「SVVIP等級」，更有網友直呼，「小禮物拿到的瞬間真的會開心欸，這個設計很可愛，希望下次活動可以再辦。」

※本文獲原PO授權引用。