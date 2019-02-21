民調落後韓國瑜　柯文哲：為什麼要去管這種事

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來頻頻被拿來與高雄市長韓國瑜做比較，韓網路聲勢強大，連向來在網路世傑無往不利的柯都甘拜下風，近期民調都呈現落後。被問到民調落後韓國瑜會不會緊張？柯反問，「我要緊張什麼？」，接著表示這很正常，

為什麼每天要問同樣的題目，「差不多、差不多啦，現在網路聲量就是這樣啊，我覺得差不多就是這樣。」

媒體問，有綠營人士稱韓國瑜要不要出來選的關鍵是柯文哲，因為若柯出來選的話會有「共伴效應」，遇強則強情況下藍營才會推韓國瑜出來。對此柯文哲似乎依時間無法理解，重複了一次「共伴效應？雙颱效應？我不曉得」、「遇強則強…」，未回答提問。

至於民調輸給韓國2%會不會緊張？柯文哲反問，「我要緊張什麼？」，接著說無奈說，唉唷這很正常，倒覺得這樣，為什麼每天要問同樣的題目，差不多差不多啦，現在網路聲量就是這樣啊，我覺得差不多就是這樣，也沒什麼好當不當對手的。而為什麼會有韓國瑜北部支持度高、你南部支持度高？柯文哲說，「距離的美感。」

而跟韓國瑜的支持者是否有重疊？柯文哲說，上一次看那數據好像柯韓兩個人粉絲重疊只有10%，所以其實我跟總統蔡英文的重疊比較高，跟韓國瑜10%；媒體接著問，所以你參選對小英影響到一些？柯笑說，「不要想那麼多。」

而近期民調指出，在男性、60歲以上的支持度偏低，柯文哲說，「這我已經想了5年了，還沒想出答案。」



▲柯文哲出席2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱開幕活動。（圖／記者李毓康攝）