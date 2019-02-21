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蘇貞昌神回「很多同志還是挺韓國瑜」　網認證：真暖男！

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▲▼蘇貞昌溫暖回應獲網友認證真暖男。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌溫暖回應獲網友認證真暖男。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝蘇貞昌臉書）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌20日晚間在臉書說明《司法院釋字第748號解釋施行法》，向國人深情告白，吸引上千網友讚爆，有網友向蘇貞昌報喜表示就要結婚了，也有網友說要來看要多少「韓粉崩潰」，但蘇貞昌卻是大氣地回應，讓網友覺得非常溫暖。

蘇貞昌向國人喊話，「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，我由衷的期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此。」溫情高白，惹哭不少網友，截至目前為止更吸引近7萬人按讚，4千多人留言。

▲▼網友留言獲蘇貞昌回應。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲網友留言獲蘇貞昌回應。（圖／翻攝蘇貞昌臉書，下同）

不過，有網友則說是要來看有多少韓粉崩潰的，蘇貞昌大氣的回應，「政治的重點是讓多少人幸福，不是讓多少人崩潰」，也有網友難過表示，「但很多同志還是挺韓挺國民黨」，蘇貞昌則說，「投票的原因有很多，但同性伴侶的人生只有一次，把事做好、把人民的生活顧好，才是我們該重視的事情」。

蘇貞昌一席溫暖的留言，獲得網友認證「真暖男」、「這句好讚」、「這個回應EQ太高」、「一直逼哭我們怎麼可以」、「同意，2019最佳金言」。

▲▼網友留言獲蘇貞昌回應。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

留言區中，還不少人向蘇貞昌表示「謝謝院長」，還有許多同志情侶放上合照留言說，「我們會一直幸福下去的」，也有人興奮表示「終於可以結婚了」，蘇貞昌一一回應網友「恭喜」，祝福同性情侶永遠幸福快樂。

▲▼網友留言獲蘇貞昌回應。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

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關鍵字：蘇貞昌,同婚專法,司法院釋字第748號解釋施行法,韓國瑜

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