柯文哲選2020搶經費立委　謝龍介：藍營論民調是韓國瑜

▲國民黨台南市立委補選參選人謝龍介。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨台南市立委補選參選人謝龍介19日接受電台專訪談2020總統大選，認為高雄市長韓國瑜在國民黨內民調高，若以民調決定，韓國瑜基本上會是第一名，國民黨為了贏、韓國瑜選也不能說沒有道理；至於台北市長柯文哲，謝說，參選機率很高，不過與民進黨合作的空間並不大。

謝龍介認為，當一個大家庭家道中落以後，是需要團結一致才能東山再起。他也提及，雖然形勢上對國民黨比較有利，但人民對民進黨的厭惡是源自於「搞了太多的鬥爭、太多的內鬨還有政治算計」，但若國民黨也有同樣作為，且戲碼演得越久，對柯文哲就是利多、添養分。

因此謝龍介說，國民黨應趕快塵埃落定，當定於一尊的時候，支持者就會回流。問及韓國瑜是否應該出來選總統？他表示，若用民調決定，韓國瑜基本上是第一名，而國民黨如果沒有贏，就是幫助民進黨讓百姓繼續痛苦，為了要贏，「韓選基本上不能說沒有道理。」

「柯文哲是有企圖心的，不但會選，還會組黨。」謝龍介分析，假設以柯文哲現在的民調來說，最差能拿到25%，可以得到近300萬票，一年就約有1億5千萬元的資金，距離2024還有4年，柯文哲能用來做全國性組織，不分區立委方面最少可以拿到8席以上，區域內可能會有4到5席，在國會就約有10到12席，有資源又有經費。

而關於立委補選，謝龍介認為在競選總部成立的造勢大會後，對於勝選更有信心，他說「本來就覺得我會贏，現在覺得更有信心。」

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者楊詩益攝）