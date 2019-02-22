國民黨拚勝選！初選機制哪個好？李哲華：國民黨從來沒把全民調丟掉

▲國民黨組發會主委李哲華。（圖／翻攝雲端最前線）

政治中心／綜合報導

國民黨去年在九合一大選大勝，黨內太陽對於2020總統大選躍躍欲試，不過，在初選機制的方法卻有諸多聲音。對此，國民黨組發會主委李哲華在《ETtoday》網路直播節目《雲端最前線》表示，2006年國民黨初選辦法修改成黨員70%、民調30%，但從來沒把全民調丟掉。

李哲華指出，不管是用何種初選機制，最重要的就是要讓國民黨贏得勝選。他指出，2000年時，國民黨在敗選後成立一個改造委員會，從那時開始採取黨員50%、民調50%的初選方式，而第一次連蕭配就採用黨員50%、民調50%方式辦理初選，由於當時只有一組人馬登記記，所以沒有初選機制的問題，一直到2006年前總統馬英九參選，初選辦法改成黨員70%、民調30%，這也一直延續到現在。

李哲華提到，現在大家很愛談論高雄市長韓國瑜，如果用七三比的初選辦法，就不會有他了，因為，高雄就是用協調的方式產生的，「全民調只是協調方式的一個依據」。

李哲華表示，外界有很多聲音大家都希望勝選，最主要評判的提名辦法，就是有沒有辦法選出最強候選人，緊接著就要產生立委提名工作，如果，立委提名採七三比可以贏得勝選的話，那就不修改現在的辦法。

李哲華強調，事實上，國民黨從來沒把全民調丟掉，過去的選舉，只要登記參選人有二分之一同意，就可以採取全民調，「像去年六個縣市初選參選人要用全民調，黨中央也沒有反對」。

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