氣勢沒了！他3點分析「柯文哲不會選2020」

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

據2020最新民調顯示，台北市長柯文哲目前以20.6%支持度領先群倫，是否參選總統引發外界關注。前民進黨立委沈富雄則斷言「柯文哲不會選2020」，他列出3點分析，認為從「柯家軍」陳思宇立委補選慘敗開始，「柯文哲要選的意志就往下降了」，連騎一日雙城能否引起大家的注意力都沒信心。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，台北市長柯文哲目前以20.6%支持度領先群倫，18.4%支持高雄市長韓國瑜，16.3%支持前新北市長朱立倫，另有16.0%支持蔡英文總統，前行政院長賴清德僅獲得7.8%支持，至於其他可能人選支持度均不到4%。

雖然民調顯示柯文哲選情大好，但沈富雄在電視節目上3點分析「柯文哲不會參選2020」的原因。首先，從陳思宇參選台北立委補選，結果得票慘輸墊底的那天，「柯文哲要選的意志往下降了」，尤其柯文哲被問到要不要組黨，都只聽樓梯響，不見人下來，連一個動作都沒有。

第二，沈富雄表示，柯文哲原本說要騎腳踏車再戰「一日雙城」，結果從一日雙城變一日四城，但按規劃表看來，柯文哲從台北騎到新竹，搭高鐵回台北參加228紀念會以後，又要坐高鐵一路到台南，然後從台南騎車到高雄，沈富雄質疑，「台北到新竹加上台南到高雄的距離，這兩個距離加起來也全程的1/3嗎？所以這就是偷雞摸狗嘛！」這是因為「柯文哲對騎一日雙城能否引起大家的注意力，沒信心了」。

第三，沈富雄指出，以前大家問柯文哲要不要選總統，柯文哲都回應「6月再來問我」，但這一次他改英文回應「Take it easy」，有登記就選，沒登記就不選，但總統大選登記大概在10月左右，沈富雄質疑，這中間3個多月，有哪一個候選人完全沒有動作？柯文哲現在從「6月來問我」都不說了，這代表「柯文哲的氣勢沒了」，他斷言，柯文哲參選的意志下降，「不選總統的可能性很大」。